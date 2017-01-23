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В Финляндии хотят бороться с коррупцией в интернете

Экономика
Теперь жаловаться на работу чиновников жителям Хельсинки станет проще
Интернет
Иллюстрация: Avantnet.ru
Интернет

Хельсинки, 23 января 2017, 15:23 — REGNUM  Власти финского города Хельсинки хотят упростить процедуру подачи жалоб на работу городских чиновников с помощью нового интернет-сервиса. Теперь любой житель города сможет анонимно заявить о подозрениях в коррупции или иных преступлениях госслужащих. Об этом сегодня, 23 января, сообщает финский национальный вещатель Yle.

Как отмечает издание, подача жалоб будет осуществляться через электронные анонимные бланки. Сейчас власти Хельсинки получают за год лишь несколько сообщений о злоупотреблении чиновниками своим положением. Ожидается, что введение новой услуги изменит ситуацию. Запуск интернет-сервиса связан с недавним задержанием высокопоставленного чиновника из управления образованием Хельсинки по подозрению в коррупции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе стало известно о крупнейшем в истории Хельсинки коррупционном расследовании. Согласно версии полиции, чиновник за последние десять лет, с 2006 по 2016 годы, освоил несколько миллионов евро на закупках ведомством ИТ-оборудования.

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