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Граждане РФ оказались на первом месте по количеству туристов в Финляндии

Экономика
Рост турпотока из России составил 1,2%

Хельсинки, 23 января 2017, 15:17 — REGNUM  Граждане России сохраняют за собой первое место среди иностранных туристов в Финляндии. В ноябре 2016 года на долю российских путешественников пришлось 54 тыс. ночёвок в финских гостиницах, что на 1,2% больше в сравнении с аналогичным месяцем 2015 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 января, со ссылкой на данные Статистического центра Финляндии.

На втором месте оказались туристы из Швеции с 34 тыс. ночёвок (рост на 1,2% в сравнении с годом ранее). Третью позицию занимают немцы с 290 тыс. ночёвок. Рост турпотока из Германии составил 8,2%. Резко увеличилось число гостей из США — на 28,5% и Китая — на 20%.

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Всего число иностранных туристов в финских отелях составило 361 тыс., что на 9,5% больше по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что туристическая отрасль Финляндии сильно пострадала из-за резкого сокращения турпотока из России. Как ранее сообщало ИА REGNUM, валютные колебания и санкции обрушили российский турпоток в 2014 году на 58%.

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