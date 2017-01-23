Порт Хельсинки подвёл итоги 2016 года

Хельсинки, , 15:13 — REGNUM Грузооборот финского порта Хельсинки за 2016 год вырос на 2% по сравнению с предыдущим годом и составил 11,6 млн тонн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 23 января, в администрации порта.

Объёмы перевалки навалочных грузов увеличились на 3% до 1 млн тонн. Оборот генеральных грузов вырос на 2% и составил 10,6 млн тонн. Контейнерооборот также показал рост — на 5% до 451,3 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Пассажиропоток порта за год составил 11,6 тыс. человек (плюс 3% к результату 2015 года).

Хельсинки — один из крупнейших портов в Финляндии. Через него осуществляются грузовые и пассажирские перевозки в крупные порты Северной, Центральной и Западной Европы.

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