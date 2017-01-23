Конфликт хозяйствующих субъектов: 520 свердловчан могут потерять работу

Артёмовский, Свердловская область, , 15:51 — REGNUM В Свердловской области из-за конфликта хозяйствующих субъектов 520 рабочих могут остаться без работы. На данный момент состоялось несколько арбитражных судов, которые рассматривали иск о взыскании 1,4 миллиардов рублей с градообразующего Артёмовского машиностроительного завода «Вентпром».

По словам руководства предприятия, в случае удовлетворения исковых требований такая сумма станет для завода неподъёмной, в результате чего производство будет остановлено, а также придётся уволить всех сотрудников. Последнее заседание по кассационной жалобе «Вентпрома» состоялось сегодня, 23 января — суд отменил предыдущее решение и отправил дело на новое рассмотрение.

История начинается ещё с «нулевых» годов. В 2004 году предприятие, называвшееся тогда «Венкон», перешло под контроль новых акционеров, после чего довольно быстро пережило процедуру банкротства. Впоследствии производство было переорганизовано в АО «Артемовский машиностроительный завод «Вентпром», и новая администрация предприятия начала инвестиции в развитие предприятия.

Однако позже в отношении бывших сотрудников «Венкона» было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с активами предприятия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, суд установил, что в июле-октябре 2005 года Ткачук и Мишенин незаконно пытались завладеть имуществом «Артёмовского машиностроительного завода «Венкон» на сумму 108 миллионов 579 тысяч 980 рублей. Шестеро обвиняемых были осуждены в 2009 году ещё двое в 2015. Одним из потерпевших по этому делу было признано ООО «Гросс», являвшееся акционером завода.

После решения суда по уголовному делу руководство ООО «Гросс» обратилось в арбитражный суд о возмещении понесённого ущерба, в том числе пропорциональных акциям доходов и упущенной выгоде в период с 2004 по 2015 годы.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, так как счёл «Вентпром» ненадлежащим ответчиком. Однако претензии истцов в 17-ом Арбитражном апелляционном суде были удовлетворены, что сильно обескуражило руководство завода, которое назвало происходящее «рейдерским захватом».

В итоге «Вентпром» подал кассационную жалобу в вышестоящую судебную инстанцию. И теперь даже после её удовлетворения и направления дела на новое рассмотрение, учитывая неоднозначность решений предыдущих инстанций, судьба градообразующего предприятия по-прежнему под вопросом.

Отметим, что ранее сотрудники завода обращались с открытым письмом, под которым подписались свыше 400 сотрудников предприятия, к властям Свердловской области с просьбой разобраться в ситуации.

«Мы не понимаем, почему ущерб от хищения конкретными лицами нескольких акций старого завода, стоимостью 23 тысячи рублей (!), должен возмещать «Вентпром», да еще в размере почти 1,5 млрд. рублей? О какой упущенной выгоде для ООО «Гросс» в 730 млн. рублей идет речь? Но мы понимаем, что такие суммы просто неподъёмны для нашего завода. Мы так же осознаём, что выплата, назначенная судом, станет приговором для предприятия. Мы понимаем, что сейчас, в разгар непростой экономической ситуации в стране, мы — 500 артемовцев — окажемся без работы», — говорится в открытом письме от имени трудового коллектива завода.

В конце 2016 года из аппарата правительства Свердловской области пришёл ответ, что ситуация рассматривалась на совещаниях правительства, к которым привлекались представители хозяйствующих субъектов. Тем не менее в письме было указано, что решение данной ситуации может быть реализовано в рамках судебного процесса.

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