Главному долгострою Чувашии – 50 лет

Чебоксарская ГЭС была объявлена в 1967 году всесоюзной ударной стройкой, и пуск первого гидроагрегата водохранилища состоялся на пониженной отметке – 63 метра. Согласно проекту, работы по подъему водохранилища до проектных 68 метров должны были быть завершены в 1987 году

Чебоксары, , 15:06 — REGNUM Чебоксарская ГЭС, строительство которой началось 22 января 1967 года, должна была завершить создание Волжско-Камского каскада, но сегодня она остается почти полувековым долгостроем. Пуск первого гидроагрегата состоялся при пониженной отметке Чебоксарского водохранилища 61 метр, на 1987 год был запланирован окончательный срок работ по подъему водохранилища до проектных 68 метров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Чебоксарской ГЭС. Однако в связи с недостаточным финансированием, неполной готовностью зоны затопления и незавершенными работами по защите земель и населенных пунктов реализация проекта была приостановлена.

50 лет назад, 22 января 1967 года, Совет Министров СССР утвердил проектное задание на строительство Чебоксарской ГЭС. Этот день считается началом сооружения гидростанции.

Возведение Чебоксарской ГЭС было запланировано еще в 1931 году. Проект «Большая Волга» предполагал строительство каскада гидроузлов на Волге и Каме для создания единого глубоководного пути, соединяющего Каспийское, Черное, Балтийское и Белое моря. В процессе доработки проекта менялось количество ГЭС, их мощность, расположение створов, однако во всех вариантах неизменно присутствовал Чебоксарский гидроузел.

Великая Отечественная война отодвинула начало строительства Чебоксарской ГЭС на десятилетия. В 1960 году проектирование будущей гидростанции было поручено Куйбышевскому филиалу института «Гидропроект». Проектное задание на строительство ГЭС было рассмотрено и согласовано Госпланом, Госстроем и утверждено Советом министров СССР 22 января 1967 года.

В 1967—1968 годах были созданы Управление строительства «Чебоксаргэсстрой» и дирекция строящейся Чебоксарской ГЭС — заказчик основных сооружений гидроузла. При этом впервые в практике градостроительства в СССР дирекция строящейся ГЭС создана как одно из подразделений генерального проектировщика — Куйбышевского филиала «Гидропроекта».

Энергетики отмечают, что уникален проект компоновки основных сооружений Чебоксарской ГЭС. Природные и экономические условия района позволили удачно расположить гидроузел в одном котловане у правого берега, в непосредственной близости к строящемуся промышленному центру Чувашии — городу Новочебоксарску, к которому были подведены железная и автомобильная дороги, линии электропередач и другие инженерные коммуникации. Было подсчитано, что общие затраты на строительство при таком варианте уменьшились на 20% по сравнению с альтернативными вариантами.

9 июля 1968 года началась разработка котлована. На сооружение Чебоксарской ГЭС, объявленное всесоюзной ударной стройкой, съехались специалисты из Сибири, Средней Азии, Украины, Кавказа и многих других регионов Советского Союза. С 1968 по 1980 годы строители гидроузла смонтировали 46 тыс. тонн металлоконструкций, только бетона под основание ГЭС уложено свыше 1 млн кубометров, переместили около 70 млн куб. метров земли. Одновременно с гидроузлом возводились дома для десятка тысяч гидростроителей и их семей, больницы, школы, детские сады и другие объекты инфраструктуры Новочебоксарска.

Пуск первого гидроагрегата Чебоксарской ГЭС состоялся 31 декабря 1980 года. После успешного 72-часового испытания он был принят в эксплуатацию 3 января 1981-го и выдал в единую энергетическую систему страны первые киловатт-часы электроэнергии. 15 января 1981 года, на основании приказа Министерства энергетики и электрификации СССР, Чебоксарская гидроэлектростанция вошла в число действующих предприятий Советского Союза.

Чебоксарская ГЭС должна была завершить создание Волжско-Камского каскада, но и сегодня станция остается почти полувековым долгостроем. Пуск первого гидроагрегата состоялся при пониженной отметке Чебоксарского водохранилища 61 метр. Чтобы обеспечить навигацию, весной 1981 года уровень воды повысили до промежуточной отметки — 63 метров. В 1986 году в работу ввели последний, 18-й гидроагрегат станции, и на 1987 год был запланирован окончательный срок работ по подъему водохранилища до проектных 68 метров. Однако в связи с недостаточным финансированием, неполной готовностью зоны затопления и незавершенными работами по защите земель и населенных пунктов реализация проекта была приостановлена. До настоящего времени Чебоксарская ГЭС не принята Государственной комиссией в постоянную эксплуатацию, так как Чебоксарское водохранилище наполнено до временной подпорной отметки 63 м вместо 68 м по проекту.

Из-за длительной работы гидроузла в непроектном режиме до сих пор не решена задача создания Единой глубоководной системы судоходства в европейской части России, отсутствует регулирующая функция Чебоксарского водохранилища в период половодья, ухудшается качество воды из-за непроектной площади мелководья (фактически 33% вместо 20% допустимых), низкий напор приводит к повышенному износу гидроагрегатов.

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Сюжет: Проблема подъема воды в Чебоксарском водохранилище

Энергетики напоминают, что необходимо достроить инженерную защиту Чебоксарского водохранилища, чтобы обезопасить во время сильного половодья обеспеченностью 1% (вероятностью 1 раз в 100 лет) 700 тыс. человек в Заречной части Нижнего Новгорода и 17 тыс. человек в 12 населенных пунктах Нижегородской области, Марий Эл и Чувашии. Нельзя также разрешать новую застройку паводкоопасных территорий без возведения и грамотной эксплуатации необходимых защит.

«Основная часть мероприятий, заложенных в проекте Чебоксарской ГЭС, должна быть выполнена в любом случае, на какой бы отметке ни работала станция», — подчёркивают специалисты. Судьбу Чебоксарского водохранилища с учетом всех обстоятельств, в том числе его ухудшающегося экологического состояния, будет решать руководство страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чебоксарское водохранилище расположено на территории трёх субъектов России — Нижегородской области, Чувашии и Марий Эл. На протяжении более 30 лет проблемным остаётся вопрос подъёма уровня воды до 68-ми метровой отметки. Чувашия вместе с энергетиками выступает за подъём уровня воды до проектной отметки, ссылаясь на обмеление реки, узкий транспортный коридор и угрозу экологической катастрофы. Марий Эл и Нижегородская область против повышения из-за затопления территорий.

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За 36 лет эксплуатации Чебоксарская ГЭС выработала почти 77 млрд кВт/ч. Для производства такого же количества электроэнергии на тепловых станциях потребовалось бы использовать свыше 9 млн тонн угля, или более 45 млн баррелей нефти, или почти 9 млрд кубометров газа. При этом в атмосферу было бы выброшено около 42 млн кубометров углекислого газа, 770 тыс. тонн золы и более 4 тыс. тонн тяжелых металлов. Всего этого не происходит при работе гидростанций, которые производят экологически чистую энергию, используя возобновляемый источник.

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