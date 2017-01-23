Одной геополитики мало: Забайкалье разрабатывает план своего развития

Чита, , 14:58 — REGNUM В комплексный план социально-экономического развития Забайкальского края, который по поручению президента Российской Федерации формирует правительство региона, за месяц поступило более 300 предложений от научного сообщества, организаций края, жителей региона, общественности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Все поступившие предложения рассматриваются и прорабатываются профильными министерствами. Кроме того, проект плана направлен в органы местного самоуправления, поскольку большинство предложений предполагаются к реализации на местном, краевом уровне. Они будут учтены в работе по актуализации стратегии социально-экономического развития края.

Напомним, на встрече с Владимиром Путиным губернатор Наталья Жданова выступила с инициативой в срок до 1 июня 2017 года разработать проект комплексного плана социально-экономического развития Забайкальского края, который будет учитывать приграничное положение нашего региона.

«Основой этого плана может стать именно торгово-инвестиционное соглашение с нашим китайским соседом как раз в формате тех директив, которые провозгласили, и курса — поворот на Восток. То есть очень четко выстраивается связка — интеграция России в АТР, развитие Дальнего Востока и Байкальского региона, развитие российско-китайских региональных связей», — сказала Жданова. Путин поддержал идею и поручил правительству России разработать такой план.

«По существу, это прорыв, — прокомментировала решение президента Жданова. — Во-первых, президент своим решением подчеркнул значение нашего региона как геополитически важного для будущего страны. Кроме того, социально-экономическое развитие Забайкалья, несомненно, получит мощный импульс и государственную поддержку. Основой этого плана, полагаем, должно стать выполнение директив Президента в рамках внешнеполитического курса «поворот на Восток». У нас есть предварительное понимание содержательного наполнения будущего плана».

Как отмечает Vostok.Today, кроме самих забайкальцев предложения для комплексного плана поступают и из-за границы. В частности, одна из инициатив пришла от сотрудника Хэйлудзянского университета. По мнению экспертов, это говорит об интересе Китая к туризму в России. И все же большая часть предложений касается качества жизни граждан в регионе, проблем благоустройства и развития основных отраслей экономики Забайкалья и практически не затрагивает геополитические аспекты.

ИА REGNUM уже сообщало, что Забайкальский край связывают тесные экономические отношения с Китаем — на долю КНР приходится около 80% всего товарооборота внешней торговли региона. Этот регион поставляет в Китай лесоматериалы и металлы, Китай же в свою очередь — продуктов народного потребления и продукцию машиностроения. Внешнеторговый оборот края в январе-июне 2016 года составил 288,3 млн долларов США и уменьшился на 9,99% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

В целом регион характеризуется депрессивным состоянием экономики, оттоком населения, проблемами в социальной сфере и, как следствие, достаточно высокой протестной активностью.