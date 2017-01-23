«Почта России» готова принять уволенных сотрудников Сбербанка

Москва, , 14:58 — REGNUM Государственное предприятие «Почта России» может предоставить рабочие места тем сотрудникам Сбербанка, которых ждет сокращение в процессе перехода организации на новые цифровые технологии. Об этом заявил генеральный директор почтовой компании Дмитрий Страшнов, сообщают 23 января «Известия».По словам Страшнова, компания «Почта России» будет всегда рада принять квалифицированные кадры, которые прошли серьезную подготовку, трудясь в одном из крупнейших финансовых институтов страны.Как передавало ИА REGNUM, в рамках экономического форума в Давосе президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил о том, что к 2025 году из 330 тыс. сотрудников, в настоящее время работающих в группе Сбербанка, может остаться около 50%. Это будет вызвано digital-трансформацией, которая ждет учреждение.Заместитель Грефа Вадим Кулик, выступая на Гайдаровском форуме, сообщил о том, что в текущем году Сбербанк сократит три тысячи рабочих мест из-за внедрения робота-юриста, который будет выполнять за сотрудников соответствующие функции.

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