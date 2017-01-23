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Киргизский депутат: Власти Киргизии халатно относятся к российским деньгам

Экономика
Бывший министр финансов республики предложил правительству попросить у экс-премьера Жанторо Сатыбалдиева помощь в осваивании российского гранта

Бишкек, 23 января 2017, 14:54 — REGNUM  Министерство финансов Киргизии до сих не освоило грант правительства России в размере $200 млн (свыше 11,9 млрд рублей), выделенный на адаптацию республики к условиям и нормам Евразийского экономического союза. Об этом заявил депутат Акылбек Жапаров на заседании парламентского Комитета по бюджету и финансам, пишет «Tazabek».

Народный избранник возмутился халатным отношением исполнительной власти и напомнил, что 1 июля 2017 года истекает льготный период пребывания в ЕАЭС, предусмотренный для Киргизии. При этом, по словам экс-главы Минфина, киргизская сторона успела направить на соответствующие нужды лишь $10 млн (более 596,6 млн рублей) из вышеназванных предоставленных Россией денежных средств.

«На заседании правительства хоть заинтересовались, почему так получилось? Вы должны были давно освоить эти деньги, и еще столько же запросить. Если у вас опыта не хватает, позовите Жанторо Сатыбалдиева (бывшего премьер-министра республики — прим. ИА REGNUM ). Вот он за два года освоил 100 млн наличными, у него есть опыт в этом», — цитирует Жапарова «Вечерний Бишкек».

В свою очередь представитель Министерства финансов Киргизии сообщил о том, что замглавы финансового ведомства страны Мирланбек Байгончоков на минувшей неделе ездил в Россию для обсуждения этого вопроса.

ИА REGNUM напоминает, что Киргизия является полноправным членом Евразийского экономического союза с 12 августа 2015 года.

Отметим, что в конце марта 2015 года заместитель министра финансов России Сергей Сторчак и заместитель министра финансов Киргизии Мирлан Байгончоков подписали соглашение об оказании Киргизской Республике технической помощи, предназначенной для облегчения адаптации вхождения этой среднеазиатской страны в ЕАЭС. На эти цели правительство Российской Федерации выделило грант в размере $200 млн (свыше 11,9 млрд рублей по текущему курсу).

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Евразийский экономический союз
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