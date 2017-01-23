Понедельник, 23 Января 2017 года
17:35:13 МСК

Смогут ли власти заставить граждан отказаться от наличных?

Экономика
В ноябре 2016 года первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что правительство не обсуждает введение ограничений на расчеты наличными при крупных сделках. Теперь Минфин объявил о готовности вернуться к этой идее
Наличные
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Наличные

Москва, 23 января 2017, 16:13 — REGNUM  Минфин в очередной раз поднял тему ограничения расчетов наличными при покупках, предложив начать с установления определенной планки при покупке дорогостоящих товаров. В министерстве ожидают «обеления» экономики и большего собирания налогов, однако снижение доли наличных также приведет и к множеству иных позитивных эффектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 января заявил главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Снижение доли наличных в расчетах — это общемировая тенденция, которая безусловно является положительным фактором для экономики», — заявил Богданов.

«Уменьшаются издержки на банковское обслуживание (отпадает необходимость инкассации и хранения денег), увеличивается скорость обращения денег, что дает регуляторам дополнительные плюсы при регулировании денежной массы, финансовые потоки находятся под контролем и уменьшается доля теневых денежных операций», — перечислил эксперт.

В то же время для населения основным преимуществом снижения доли наличных в экономике станет возможность контроля своих средств, скорость расчетов и возросшая безопасность, уверен Богданов. «При желании и наличии необходимых средств проблем для реализации данных идей не будет», — считает он.

В свою очередь, по мнению руководителя аналитического отдела eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, тот факт, что законопроект об ограничении оборота наличных до сих пор не принят, явно свидетельствует о слабом развитии рынка электронных платежей в России.

«Тема ограничения наличных расчетов всплывает уже далеко не в первый раз — эта инициатива поможет вывести часть экономики из тени, сделать ее более прозрачной и собрать больше налогов. Теперь возникает вопрос, почему если плюсы для всех очевидны, то с 2012 года данный законопроект не был принят? Скорее всего, дело в слабом развитии рынка электронных платежей и его неудобстве для населения», — заявил Машенко корреспонденту ИА REGNUM.

По его мнению, такое положение дел обусловлено высокими комиссиями при осуществлении крупных покупок, а также сохранение слабо развитой инфраструктуры. «Даже в городах-миллионниках наблюдается отсутствие во многих заведениях терминалов для эквайринга и недостаток банкоматов. Большинство «точек» не спешит переходить на безналичный расчет, так как это связано с появлением дополнительных издержек», — пояснил он.

«Реализация этой идеи вполне возможна, однако потребует больших усилий для создания необходимой инфраструктуры как со стороны государства, так и со стороны юридических лиц», — подытожил эксперт.

21 января министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности вернуться к идее ограничения расчетов наличными при покупках. По его мнению, такая мера могла бы помочь «собрать больше налогов и сделать экономику более прозрачной». Начать глава Минфина предложил с установления некоторой планки при покупке дорогостоящих товаров, при этом призвав к ограничению наличных расчётов «идти постепенно, не создавая неудобств».

С идеей согласился также министр труда и социальной защиты Максим Топилин, который отметил, что в настоящее время многие страны идут по этому пути. «Где вы за границей купите что-то дорогое за наличные? Там 500 евро нигде разменять нельзя», — прокомментировал он.

Предложение также поддержал и председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который в то же время обратил внимание на недостаток необходимой для ограничения расчетов наличными инфраструктуры.

Напомним, о том, что правительство обсуждает запрет на покупки наличными, стало известно в июне 2016 года. Тем не менее в ноябре 2016 года первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что правительство не обсуждает введение таких ограничений.

Читайте также: Ограничение наличных расчетов правительство не обсуждает — Шувалов

Отметим, что в настоящее время доля наличных денег в обращении составляет около 9% ВВП. По данным Центрального Банка России, держатели платежных карт за девять месяцев 2016 года сняли 19 трлн рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Макроэкономика России
Главное сегодня
NB!
23.01.17
Смогут ли власти заставить граждан отказаться от наличных?
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
23.01.17
Мизулину зовут в «Единую Россию» укреплять нравственное направление
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Политика
NB!
23.01.17
Для наращивания вооруженных сил в США не хватает людей — WT
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
23.01.17
Песков прокомментировал просьбу Церкви о передаче ей «Херсонеса»
МоскваРоссия Церковная реституция: за и против Культура
NB!
23.01.17
Роберт ЕнгибарянИнститут президентства в США не меняется
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
23.01.17
Станислав Стремидловский«Ползучая белорусизация»: Минск на пороге критической массы
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
23.01.17
В Астане начались переговоры по Сирии
АстанаКазахстан Война в Сирии Политика
NB!
23.01.17
В Литве не нашли доказательств госизмены школьников, отдыхавших в России
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Общество
NB!
23.01.17
Британские ученые нашли «иммунитет» от фейковых новостей
КембриджВеликобритания Научные исследования Наука
NB!
23.01.17
Рост тарифов ЖКХ в Волгограде депутаты обосновали повышением цен
ВолгоградРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Экономика
NB!
23.01.17
Глава Подмосковья усиливает команду?
КрасногорскРоссия Назначение глав муниципальных образований Политика
NB!
23.01.17
ПРО Москвы выявила в 2016 году более десяти реальных пусков ракет‍
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Техника
NB!
23.01.17
Антон ГолицынУрлашов: итоги
ЯрославльРоссия Уголовное дело против мэра Ярославля Политика
NB!
23.01.17
Херсонес — вслед за Исаакиевским собором?
СевастопольРоссия Церковная реституция: за и против Культура
NB!
23.01.17
Замминистра обороны РФ сравнил масштаб строительства с послевоенным — «Ъ»
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
23.01.17
Марат Шибутов2017 год для Казахстана: возможные риски
АстанаКазахстан Экономика Казахстана Политика
NB!
23.01.17
Трамп будет бороться с нападками СМИ в его адрес «зубами и когтями»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
23.01.17
В Петербурге пьяный водитель иномарки протаранил здание комендатуры
Санкт-ПетербургРоссия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
23.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 23 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
23.01.17
Карина СаввинаРежиссер, построивший «голливуд» вокруг себя
ЕкатеринбургРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
23.01.17
Максим ИсаевNational Interest не исключает «внешнеполитических авантюр» Трампа
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.01.17
Абэ выразил Путину недовольство из-за размещения военных РФ на Курилах
ТокиоЯпония Курильские острова и Япония Политика
ещё главное