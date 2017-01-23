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Только один банк готов выдать кредит Волгоградской области

Экономика
Аукцион на предоставление кредитной линии признан несостоявшимся

Волгоград, 23 января 2017, 14:48 — REGNUM  Волгоградская область пока не может найти кредитную организацию, которая готова выдать региону средства в размере более 3,1 млрд рублей. Объявленные в середине декабря конкурсы на предоставление кредита на погашение дефицита бюджета и долговых обязательств на днях были признаны несостоявшимися, передает 23 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на конкурсную документацию.

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Заявка на участие поступила только от одной организации — ПАО «Сбербанк России». Областная комиссия сочла участника соответствующим всем предъявленным требованиям, однако из-за того, что у «Сбербанка» не оказалось конкурентов, закупки были признаны несостоявшимися.

Напомним, 15 электронных аукционов на предоставление кредитной линии бюджету Волгоградской области региональный комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок разместил на сайте госзаупок 14 декабря прошлого года. 10 лотов были размещены на предоставление финансовых услуг на сумму 157, 9 миллиона и пять — на 315,9 миллиона. Всего планировалось взять в кредит свыше 3,1 млрд рублей. Согласно документации, выплачивать кредиты область обязуется в течение трех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Волгоградской области на ближайшие три года парламентарии приняли в начале декабря 2016 года. Он запланирован бездефицитным и социально ориентированным. Доходы областной казны составят 73,1 миллиарда рублей. Расходы запланированы в сумме 73,124 млрд рублей, на 2018 год — 75,145 млрд рублей, на 2019 год — 77,691 млрд рублей. Такими же планируются и доходы облбюджета.

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