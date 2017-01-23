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В Самарской области в 7 раз урезаны расходы на борьбу с наркоманией

Экономика
Региональные власти в 7 раз сократили финансирование госпрограммы профилактики наркомании, лечение и реабилитация наркозависимых на 2014 – 2020 годы

Самара, 23 января 2017, 14:32 — REGNUM  Ожидается, что с 2014 по 2020 годы на реализацию мероприятий программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения в Самарской области» на 2014 — 2020 годы» будет направлено 40,6 млн рублей. Такое решение принято региональным правительством, сообщает ИА REGNUM.

Эти средства будут направлены на лечение мотивированных пациентов трудоспособного возраста, страдающих наркоманией; закупку необходимых материалов для тестирования наркотических средств и психотропных веществ среди лиц призывного возраста, учащихся, студентов образовательных учреждений региона и воспитанников социально-реабилитационных центров и приютов для несовершеннолетних. А также на субсидии бюджетным учреждениям, подведомственным областному Минздраву, на оснащение оборудование и расходными материалами клинико-диагностических и химико-токсикологических лабораторий.

Планируется приобрести для наркологических диспансеров и наркологических кабинетов центральных городских и районных больниц 16 анализаторов для химико-токсикологических исследований, отметили в облправительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, государственная программа «Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения в Самарской области» на 2014 — 2020 годы утверждена постановлением правительства Самарской области от 29 ноября 2013 года.

В документе прописано, что общий объем финансирования мероприятий госпрограммы составляет 271 млн 643,575 тыс. рублей, из них: в 2014 году — 9 млн 850 тыс. рублей; в 2015 году — 57 млн 853,34 тыс.; в 2016 году — 43 млн 311,227 тыс., в том числе за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года в размере 3 млн 971,874 тыс.; в 2017-м — 44 млн 563,144 тыс.; в 2018-м — 35 млн 425,724 тыс.; в 2019-м — 40 млн 80,07 тыс.; в 2020-м — 40 млн 560,07 тыс.

Напомним, в конце декабря прошлого года на заседании областной антинаркотической комиссии было заявлено: уровень наркотизации населения региона по итогам 2016-го составил 309 человек на 100 тыс. населения, что на 29% ниже итогового показателя 2015 года (437 человек). В Приволжском федеральном округе данный показатель составляет 221 человек на 100 тыс., а в Российской Федерации — 220.

В 2016 году на борьбу с наркотизацией граждан из бюджета Самарской области было выделено 39 млн рублей. Как отметил замначальника ГУ МВД региона Алексей Гринь, проводимые мероприятия позволили за последние 5 лет снизить уровень наркотизации населения более чем в 2,2 раза (с 699 в 2011 году до 309 — в 2016-м) на фоне роста данного показателя в ряде субъектов России, входящих в состав ПФО (в Нижегородской области на 19%, в Республике Башкортостан — на 18%).

Читайте ранее в этом сюжете: В Самарской области на 29% снизился уровень наркотизации населения

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