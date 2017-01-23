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«Внедрение tax free в России увеличит приток иностранных туристов»

Экономика
Создание России имиджа открытой для иностранных туристов страны увеличит в Европе количество сторонников отмены антироссийских санкций, считает эксперт

Москва, 23 января 2017, 14:31 — REGNUM  Введение tax free в России может оказать позитивное воздействие на приток иностранных туристов в Россию и оживление потребительского спроса. Темпы роста числа иностранных туристов, посетивших нашу страну, в 2016 году замедлились по сравнению с 2015 годом (рост на 13% к 2014 году), однако это может быть связано с укреплением рубля в 2016 году и соответствующим удорожанием российских товаров и сферы услуг для иностранцев. Поэтому внедрение в России системы tax free сегодня является крайне актуальным, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

«Посещение Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи весьма популярно у туристов из Италии, а в Италии, как и в ряде других стран ЕС, куда европейцы традиционно ездят на шопинг, действует система tax free. Если пилотный проект окажется успешным, то в России в будущем увеличится число иностранных туристов, которые будут приезжать в Москву и Санкт-Петербург на рождественские и весенние распродажи, подобно тому, как российские туристы ездят на такие распродажи в Милан и Рим. Соответственно, создание России имиджа дружелюбной и открытой для иностранных туристов страны будет также постепенно увеличивать в Европе количество сторонников отмены антироссийских санкций», — считает Мильчакова.

«Дополнительный приток в Россию иностранных туристов на распродажи не сможет оказать воздействия на рубль или фондовый рынок, однако в долгосрочном аспекте оживление потребительского спроса может оказать положительное воздействие на акции всего потребительского сектора, представленного на российском фондовом рынке», — высказала сове мнение эксперт.

Отметим, Министерство промышленности и торговли РФ направило в Минфин предложения о внедрении в качестве пилотного проекта в трех российских городах системы tax free. Эта система применяется во многих странах и очень большое распространение получила в Евросоюзе. Система подразумевает возврат иностранному покупателю, совершившему покупки в данной стране, уплаченного им НДС прямо в аэропорту. В России, согласно предложению Минпромторга, tax free будет внедряться в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

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