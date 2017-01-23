Понедельник, 23 Января 2017 года
17:38:20 МСК

В Алтайском крае за 2 года отремонтируют только 137 лифтов

Экономика
Тогда, как к 2020 году только в Барнауле потребуется замена более 1,5 тыс. лифтов
Зима в Барнауле
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Зима в Барнауле

Барнаул, 23 января 2017, 12:15 — REGNUM  Несмотря на корректировку (в сторону увеличения) краткосрочного плана реализации программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов», за 2017−2019 годы в регионе отремонтируют или заменят всего 137 лифтов в сорока зданиях. На эти цели направят 245,6 миллиона рублей. Об этом сегодня, 23 января, сообщает региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

Известно также, что лифтовым оборудованием займутся в шести муниципалитетах: 18 лифтов отремонтируют в Барнауле; 2 — в Белокурихе; 78 — в Бийске; 19 — в Заринске; 6 — в Новоалтайске; 14 — в ЗАТО Сибирский.

Между тем, список лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации в алтайских высотках, ежегодно пополняется на 200−300 единиц. И к 2020 году только в Барнауле окажется 1615 подлежащих списанию лифтов. На их замену потребуется изыскать не менее 4 миллиардов рублей. Эта сумма вполне сопоставима с годовыми доходами городского бюджета.

Хоть как-то справить ситуацию призвано увеличение (с 4,73 руб. до 5,79 руб.) размера минимального взноса за капремонт. Но даже после этого увеличения в Алтайском крае определено самое низкое значение верхнего предела минимального ежемесячного взноса среди всех субъектов Сибирского федерального округа. По данным регионального Минжилстроя, в Новосибирской области этот показатель достигает 6,45 руб., в Республике Алтай 7,58 руб., в Иркутской области 8,39 руб.

Как уже сообщало ИА REGNUM, краткосрочный план 2015−2016 годов региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов был завершен в сентябре 2016 года: лифтов по нему отремонтировали всего лишь 21 штуку.

Читайте ранее в этом сюжете: Лифтовой коллапс ожидают в Барнауле к 2020 году

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взносы на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов
Главное сегодня
NB!
23.01.17
Смогут ли власти заставить граждан отказаться от наличных?
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
23.01.17
Мизулину зовут в «Единую Россию» укреплять нравственное направление
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Политика
NB!
23.01.17
Для наращивания вооруженных сил в США не хватает людей — WT
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
23.01.17
Песков прокомментировал просьбу Церкви о передаче ей «Херсонеса»
МоскваРоссия Церковная реституция: за и против Культура
NB!
23.01.17
Роберт ЕнгибарянИнститут президентства в США не меняется
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
23.01.17
Станислав Стремидловский«Ползучая белорусизация»: Минск на пороге критической массы
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
23.01.17
В Астане начались переговоры по Сирии
АстанаКазахстан Война в Сирии Политика
NB!
23.01.17
В Литве не нашли доказательств госизмены школьников, отдыхавших в России
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Общество
NB!
23.01.17
Британские ученые нашли «иммунитет» от фейковых новостей
КембриджВеликобритания Научные исследования Наука
NB!
23.01.17
Рост тарифов ЖКХ в Волгограде депутаты обосновали повышением цен
ВолгоградРоссия Повышение тарифов на услуги ЖКХ Экономика
NB!
23.01.17
Глава Подмосковья усиливает команду?
КрасногорскРоссия Назначение глав муниципальных образований Политика
NB!
23.01.17
ПРО Москвы выявила в 2016 году более десяти реальных пусков ракет‍
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Техника
NB!
23.01.17
Антон ГолицынУрлашов: итоги
ЯрославльРоссия Уголовное дело против мэра Ярославля Политика
NB!
23.01.17
Херсонес — вслед за Исаакиевским собором?
СевастопольРоссия Церковная реституция: за и против Культура
NB!
23.01.17
Замминистра обороны РФ сравнил масштаб строительства с послевоенным — «Ъ»
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
23.01.17
Марат Шибутов2017 год для Казахстана: возможные риски
АстанаКазахстан Экономика Казахстана Политика
NB!
23.01.17
Трамп будет бороться с нападками СМИ в его адрес «зубами и когтями»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
23.01.17
В Петербурге пьяный водитель иномарки протаранил здание комендатуры
Санкт-ПетербургРоссия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
23.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 23 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
23.01.17
Карина СаввинаРежиссер, построивший «голливуд» вокруг себя
ЕкатеринбургРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
23.01.17
Максим ИсаевNational Interest не исключает «внешнеполитических авантюр» Трампа
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
23.01.17
Абэ выразил Путину недовольство из-за размещения военных РФ на Курилах
ТокиоЯпония Курильские острова и Япония Политика
ещё главное