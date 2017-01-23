Банк России отозвал лицензии у «Тальменка-банка» и «Сириуса»

Москва, , 07:30 — REGNUM Решением Банка России с 23 января лишились лицензий на осуществление банковских операций две кредитные организации — барнаульский «Тальменка-банк» и омский «Сириус», говорится в сообщении регулятора.

Кредитные организации не исполняли федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативные акты Банка России. Кроме того, «Тальменка-банк» и «Сириус» не соблюдали требования нормативных актов регулятора в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а руководство и собственники банков не предприняли необходимых мер по нормализации их деятельности.

В банки назначены временные администрации, полномочия исполнительных органов организаций приостановленs. «Тальменка-банк» является участником системы страхования вкладов, его клиенты, имеющие в банке вклады и расчетные счета, получат страховую компенсацию в установленном законом порядке.

По данным на 1 января 2017 года «Тальменка-банк» занимал 425-е место в банковской системе РФ по величине активов, банк «Сириус» — 527-е место.