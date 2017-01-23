Барнаульский «Тальменка-банк» лишился лицензии

В результате проверок, которые начались после 12 января

Барнаул, , 05:50 — REGNUM Сегодня, 23 января, Банк России отозвал у «Тальменка-банк» в городе Барнаул лицензию на осуществление банковских операций. Такое решение связано с тем, что организация не исполняла кредитный федеральный закон. Об этом стало известно из сообщения регулятора.

Отмечается, что в соответствии с исполнением требований регулятора о формировании объективных принятым рискам резервов на возможные потери кредитная организация полностью утратила собственные капитал. Само руководство и собственники барнаульского банка не попытались нормализовать работу кредитной организации.

«Тальменка-банк» по величине активов занимает сегодня 425-е место в банковской системе России, свидетельствуют данные ЦБ. Этот банк — участник страхования вкладов.

Напомним, что 12 января в кредитной организации банка были приостановлены операции по счетам клиентов. В связи с чем Банк России начал проверку.