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Качество продовольствия на ярмарках вызывает опасение – калужский министр

Экономика
В калужских федеральных торговых сетях подорожали цитрусовые

Калуга, 21 Января 2017, 14:02 — REGNUM  Вопросы качества продовольственной продукции, реализуемой на сельскохозяйственных ярмарках, стали предметом обсуждения на совместном заседании калужского регионального штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных товарных рынков и рабочей группы по недопущению необоснованного повышения цен на товары и услуги. Оно прошло под председательством министра конкурентной политики области Николая Владимирова, сообщает 21 января корреспондент ИА REGNUM.

На заседании отмечалось, что в регионе поступают жалобы в адрес так называемых «перекупщиков». Качество продукции, которую они закупают на оптовых складах за пределами области, нередко оставляет желать лучшего. В этой связи главам муниципалитетов рекомендовано эффективнее сотрудничать на всех этапах организации ярмарочной торговли со специалистами Россельхознадзора, Роспотребнадзора, а также комитета ветеринарии при правительстве Калужской области.

«Если у вас в этой сфере возникают какие-то проблемы и вопросы, вы всегда можете обратиться к своим коллегам в Калуге и Обнинске и взять за основу их опыт. В каждом районе должна быть системная ярмарочная торговля и системный контроль качества пищевой продукции. Это важнейшая задача», — подытожил калужский министр, обращаясь к представителям администраций районов и городов.

Между тем, по данным ценового мониторинга на продовольственные товары, за минувшую неделю в федеральных торговых сетях региона отмечено повышение цен на цитрусовые: апельсины подорожали на 2,7%, мандарины — на 2,3%.

Кроме того, в Калуге, по сравнению с соседними областными центрами ЦФО, наблюдаются максимальные цены на мясные консервы и сливочное масло.

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