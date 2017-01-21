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Товарооборот между Киргизией и Туркменией не превышает 955 млн рублей

Экономика
Туркмения планирует построить на побережье Иссык-Куля пятизвездочный отель

Бишкек, 21 Января 2017, 12:28 — REGNUM  В 2016 году объем киргизско-туркменского товарооборота составил лишь чуть больше $16 млн (954,7 млн рублей). Об этом заявил посол Туркмении Шадурды Мередов, выступая на пресс-конференции в Бишкеке.

Также туркменский дипломат отметил, что в минувшем году в столице Киргизии открылся первый туркменский торговый дом. «Там представлена текстильная продукция, ковры и другое. Что касается авиасообщения Ашхабад — Бишкек — Ашхабад, подписан протокол о намерении, стоит вопрос по рентабельности этого рейса», — уточнил он.

Кроме того, по словам Мередова, в настоящее время правительства двух этих среднеазиатских республик обсуждают возможность передачи туркменской стороне земельного участка на побережье горного озера Иссык-Куль в Киргизии.

В 2017 году Туркмения, имеющая большой опыт в возведении объектов рекреационной сферы, готовится возвести там большой отель класса «пять звезд», подчеркнул представитель туркменского внешнеполитического ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, внешнеторговый оборот Киргизии в январе — ноябре 2016 года оказался равен $5 млрд (298,35 млрд рублей по текущему курсу) и сократился на 0,5%. При этом экспорт снизился на 1,5%, а импорт упал на 0,1%.

Отметим также, что в апреле 2016 года правительство Киргизии приняло решение о возвращении в собственность Киргизской Республики расположенных на побережье озера Иссык-Куль пансионатов «Золотые пески», «Дилором», «Рохат-НБУ» и «Бустон», до того момента использовавшихся Узбекистаном. Также руководство министерства экономики Киргизии ранее сообщало о том, что «придет время передачи на баланс Киргизии и казахских пансионатов».

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