Белоруссия продлевает действие высоких тарифов на транзит нефти

Минск, , 12:03 — REGNUM Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии пересмотрело свое решение относительно срока действия тарифов на транспортировку нефти. Соответствующий документ опубликован сегодня, 21 января, на белорусском интернет-портале правовой информации.

Сообщается, что МАРТ решило снять ограничения по срокам действия завышенных тарифов на транспортировку нефти.

Напомним, в конце декабря минувшего года белорусские власти существенно подняли тарифы на транзит нефти. В первую очередь эти меры направлены против Российской Федерации.

Услуги ОАО «Полоцктранснефть Дружба» по транспортировке нефти подорожали на 11,76%, а услуги ОАО «Гомельтранснефть Дружба» — на 7,7%. Первоначально срок действие повышенных тарифов устанавливался до 31 марта 2017 года. Теперь же МАРТ снимает ограничение по времени для действия повышенных тарифов.