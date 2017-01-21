Инаугурация Трампа подняла цены на нефть

Brent стремится к отметке в $56

Лондон, , 03:48 — REGNUM Мировые цены на нефть показали сильный рост после инаугурации президента США Дональда Трампа — баррель нефти марки Brent снова стремится к отметке в $56, передает Associated Press 21 января.

На момент окончания торгов в Лондоне цена барреля Brent составила $55,49, рост за день — $1,33 или почти 2,5%.

Теперь трейдеры ждут следующего «знаменательного события» — заседания Комитета по мониторингу за исполнением договоренностей в формате ОПЕК+, которое состоится 22 января.

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