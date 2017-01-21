Курс доллара: Все-таки падает. Или растет?

На мировых рынках доллар теряет в цене, а в России — наоборот

Вашингтон, , 01:29 — REGNUM На международных валютных торгах продолжается затяжное снижение курса доллара — в отличие от основных фондовых индексов, американская валюта пока не отреагировала ростом на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа, передает Associated Press 21 января.

За день торгов цена доллара уменьшилась по отношению ко всем основным конкурентам. Так, на данный момент цена американской валюты уменьшилась до 114,80 иены с 114,31 иены. Евро вырос до $1,0707 с $1,0659. Британский фунт вырос до $1,2378 с $1,2337.

Однако в России доллар вырос в цене. Согласно официальному курсу ЦБ РФ на 21 января, курс доллара составляет 59,6697 рубля (+31,76 копейки). Евро также подорожал, до 63,7272 рубля (+54,69 копейки).

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