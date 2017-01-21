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Фондовый рынок США «дождался» инаугурации Трампа

Экономика
Основные индексы снова растут

Нью-Йорк, США, 21 Января 2017, 00:45 — REGNUM  Основные индексы фондового рынка США снова растут — инвесторы «дождались» инаугурации президента США Дональда Трампа, передает Associated Press 21 января.

Так, после пяти дней падения подряд, промышленный индекс Dow Jones показал рост на 61 пункт (0,3%), до 19 794,00 пунктов на данный момент. Индекс S&P 500 вырос на 4 пункта (0,2%), до 2267 пунктов. Композитный Nasdaq вырос на 7 пунктов (0,1%), до 5547 пунктов.

«Мы уже прошли через начало года, и ожидали… инаугурации, — сообщил Билл Норти, директор по инвестициям частных клиентов банков США. — Прямо сейчас мы выходим из затишья».

Трейдеры надеются, что время «неопределенности» закончилось и после инаугурации Трампа рынок снова начнет показывать стабильный рост.

Как сообщало ИА REGNUM, американский фондовый рынок рос практически без сбоев с момента избрания президентом США «защитника национального бизнеса» Дональда Трампа в ноябре 2016 года.

За прошедший год рост индекса Dow Jones, установившего в ноябре 100-летний рекорд в 19 000 пунктов, составил 13,8%. Индекс S&P 500 близок к росту в 10%. Композитный Nasdaq отстал совсем немного — рост индекса за год составил 8,6%. Однако в начале 2017 года рынок «устал от обещаний» преференций для бизнеса и теперь ждет реальных шагов нового американского президента.

Читайте ранее в этом сюжете: Фондовый рынок США: Dow Jones упал до уровня 2016 года

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