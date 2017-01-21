Гендиректор Воронежского мехзавода уволился после аварии «Прогресса»

Воронеж, , 20:24 — REGNUM Иван Коптев подал заявление об уходе по собственному желанию с поста генерального директора Воронежского механического завода. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 января в пресс-службе Роскосмоса по итогам выездного совещания с руководителями ракетно-космической отрасли на Воронежском мехзаводе.

Совещание провел глава Роскосмоса Игорь Комаров, основной его темой стало качество выпускаемой продукции.

Как сообщается, Коптев уволился с поста директора предприятия по собственному желанию «в связи с неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции».

Временно исполнять обязанности руководителя предприятия будет Алексей Уваров, который до этого работал на посту замдиректора по производству.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря при запуске ТГК «Прогресс МС-04» с космодрома Байконур произошло нештатное механическое разделение третьей ступени ракеты-носителя и транспортного грузового корабля. Была создана аварийная комиссия для расследования причин аварии.

11 января были озвучены выводы комиссии, согласно которым наиболее вероятными причинами аварии стал производственный дефект, связанный с нарушением технологии сборки двигателя 11Д55 — несоответствие зазоров между шнеком и втулкой, между плавающими кольцами и крыльчаткой, возможный дисбаланс и биение ротора.

Двигатель 11Д55 (РД-0110) разработан Воронежским КБХА, а собирается на Воронежском механическом заводе.

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Добавим, что в 2015 году, после аварии ракеты «Протон» с поста генерального директора Воронежского КБХА был уволен Владимир Рачук, который руководил предприятием с 1993 года, а работал в бюро с 1964-го.

Воронежский механический завод» специализируется на выпуске двигателей для ракет-носителей «Протон» и «Союз», узлов и агрегатов для ракет-носителей «Ангара» и «Русь», двигателей для ракеты-носителя «Союз 2−1В», а также продукции для авиационной, железнодорожной и нефтегазовой отраслей промышленности.

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