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Алтай наращивает объемы поставок продовольствия в Китай

Экономика
Стоимостный объем экспорта увеличился в 3 раза
Поля алтайского подсолнечника
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Поля алтайского подсолнечника

Барнаул, 20 Января 2017, 08:10 — REGNUM  За январь-ноябрь 2016 года стоимостной объем поставок продовольствия в Китай превысил уровень 2015 года почти в три раза и составил более 30% в структуре экспорта по данной товарной группе. Такие данные приводит официальный сайт региона со ссылкой на Сибирское таможенное управление Федеральной таможенной службы России.

По группам товаров отмечено трехкратное увеличение стоимостного объема экспорта масла подсолнечного. Помимо этого в Китай возобновили поставки соевого масла (экспорт в течение 2016 года увеличился в 3 раза). Также выросли стоимостные объемы поставок в Китай мороженого (в 30 раз), муки (в 1,6 раза) и меда натурального (в 1,4 раза). Ко всему прочему, Алтайский край в прошлом году начал экспортировать в Китай семена льна, стоимостной объем поставок которых в течение года вырос в 42 раза.

Всего за январь-ноябрь 2016 года экспорт Алтайского края составил 598 млн. долларов США, что превышает объем импорта в 2,2 раза. По-прежнему наибольшую долю в структуре экспорта составляют продовольственные товары (27,3%), стоимостный объем экспорта которых увеличился на 27,1% (по России — на 10,1%). Возросли стоимостные объемы экспорта масла подсолнечного (в 1,6 раза), масла соевого (в 1,4 раза), молока и сливок сгущенных (в 27,3 раза), мороженого (в 12,1 раза), сыров и творога (в 1,2 раза), семян льна (в 3,8 раза), овощей бобовых сушеных (в 3,5 раза), рыбы мороженой (в 29,7 раза).

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия 2016 года, общая стоимость экспортированной продукции превысила 61 миллион долларов США, при этом более 53% от данной суммы приходится на растительные масла. За последний год внешнеэкономический оборот с КНР возрос в 4 раза.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайский край увеличил товарооборот с Китаем

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