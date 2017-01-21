Долги граждан РФ по кредитам снизились, но доля заемщиков растет

Москва, , 11:29 — REGNUM За 2016 год в России доля экономически активного занятого населения с открытыми кредитами по сравнению с показателями на 1 декабря 2015 года выросла с 59% до 61%. Количество заемщиков с открытыми кредитами выросло на 5%: с 42,6 до 44,7 млн человек. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро.

Самая высокая доля зафиксирована в Республике Алтай: за год она выросла с 90% до 99%. То есть практически каждый работающий житель республики имеет хотя бы один кредит. При этом республика имеет один из самых высоких показателей по среднему количеству кредитов на одного заемщика — два кредита (при среднем значении по России — 1,7) и самый низкий показатель по среднему размеру долга на одного заемщика по всем его кредитам — 106 тыс. рублей.

Также высокие показатели доли охвата в 2016 году отмечены в Курганской области (86%), Туве (83%), Бурятии (81%) и Коми (80%). Минимальные показатели по доле заемщиков традиционно отмечаются в республиках Северного Кавказа: Ингушетии (17%), Дагестане (19%), Чечне (20%), а также на Чукотке (32%) и в Мордовии (43%).

При этом в Чечне и Ингушетии по сравнению с 2015 г. почти на 20% увеличилось количество заемщиков с открытыми кредитами. Также заметно выросло количество новых заемщиков в Марий Эл, Чувашии, Хакасии и Владимирской области — по 12%.

Минимальный рост зафиксирован в Калмыкии — (+2%), а также в Забайкальском крае, Карачаево-Черкесии, ХМАО-Югре, Ульяновской области и Кабардино-Балкарии — (+3%).

Средний размер долга по всем кредитам на одного заемщика за год снизился с 214 до 209 тыс. рублей.

Больше всего должны банкам заемщики на Чукотке (482 тыс. рублей), в Югре (410 тыс. рублей), Магаданской области (389 тыс. рублей), Ненецком АО (368 тыс. рублей) и в Республике Саха (362 тыс. рублей).

Самые маленькие долги у заемщиков Республики Алтай (106 тыс. рублей), Дагестана (130 тыс. рублей), Алтайского края (132 тыс. рублей), Марий Эл (139 тыс. рублей), Псковской области (143 тыс. рублей).

Заметнее всего средний размер долга вырос в Мордовии (+8%), Чувашии (+6%), Марий Эл (+5%), Кировской области и Татарии (по +4%). Наибольшее снижение отмечено в Республике Алтай (-23%), Калмыкии (-22%), Ингушетии (-19%) и Чечне (-9%).