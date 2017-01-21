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В Алтайском крае стали строить больше жилья

Экономика
Объем ввода жилья в 2016 году на 3,5% превысил плановый показатель
Кирпичное производство на Алтае
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Кирпичное производство на Алтае

Барнаул, 19 Января 2017, 08:12 — REGNUM  Алтайские строители увеличивают объемы возводимого жилья. Такой вывод можно сделать из официального сообщения Алтайминстройтранса. Согласно данным, приведенным региональным министерством, по целевому показателю, установленному государственной программой Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» на 2014 — 2020 годы, в 2016 году на территории Алтайского края планировалось ввести не менее 720 тыс. кв. метров жилья. Но фактический объем ввода, по предварительным данным, превысил установленный уровень на 3,5% и составил 745,7 тыс. кв. метров.

«При этом 66% возводимых в крае многоквартирных домов строились с долевым участием средств граждан. За 12 месяцев прошлого года в регионе было выдано более 12,4 тыс. ипотечных кредитов на сумму порядка 15,7 млрд рублей, в 2015 году жители края взяли 10,9 тыс. ипотечных кредитов на сумму 13,3 млрд рублей», — подчеркнули в министерстве.

По мнению чиновников, имеющийся задел строящихся домов, общая площадь которого на начало 2016 года составляла 2,2 млн кв. метров, говорит о достижимости целевого показателя ввода жилья, установленного на 2017 год в объеме 755 тыс. кв. метров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, рост в строительной сфере региона был отмечен с сентября 2016 года. Тогда стройиндустрия региона сработала на сумму 3 810 113 тыс. рублей, показав 104,5%-ный темп роста (в сравнении с августом 2016 года), но этот показатель оказался все равно меньше того, что был достигнут за аналогичный период прошлого года: индекс физического объема достиг только 79,9%.

Читайте ранее в этом сюжете: С сентября в строительной сфере Алтайского края наметился рост

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Строительство жилья
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