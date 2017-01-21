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Авиарейсы в Барнаул из Томска и Тюмени вошли в список субсидируемых

Экономика
Жителям Томска и Тюмени полеты на Алтай будут обходиться дешевле
Самолет над Барнаулом
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Самолет над Барнаулом

Барнаул, 19 Января 2017, 07:39 — REGNUM  Росавиация включила в перечень субсидируемых авиарейсов маршруты Барнаул — Томск — Барнаул и «Барнаул — Тюмень — Барнаул». Как поясняет сегодня, 19 января, официальный сайт Алтайского края, решение принято на основании письма губернатора Алтайского края Александра Карлина, направленного в ноябре прошлого года.

По данным Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, авиарейсы в Томск будут выполнять с первого квартала этого года, в Тюмень — со второго квартала. Соответствующее финансирование на 2017 год предусмотрено в бюджете региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в список субсидируемых вошли также три авиарейса из Курска. Направления в Санкт-Петербург, Анапу и Сочи будут субсидировать из федерального и регионального бюджетов.

Читайте ранее в этом сюжете: Три авиарейса из Курска будет субсидировать Росавиация

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