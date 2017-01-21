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«Алтайвагон» выходит из кризиса

Экономика
Крупнейшее предприятие Алтайского края наращивает объёмы производства
Инновационный грузовой крытый вагон АО «Алтайвагон»
Иллюстрация: Официальный сайт предприятия
Инновационный грузовой крытый вагон АО «Алтайвагон»

Новоалтайск, Алтайский край, 19 Января 2017, 07:19 — REGNUM  «Алтайвагон» вышел из кризиса, — об этом сообщают «Вести» со ссылкой на заместителя председателя регионального правительства Виктора Мещерякова. По словам чиновника, серьезные проблемы на заводе начались два года назад, после того, как в стране резко упал спрос на грузовые вагоны. В результате предприятие было загружено менее, чем наполовину, но в дальнейшем на стимуляцию спроса повлияли принятые государственные меры

«Правительство России, со своей стороны, приняло меры. Сейчас продление жизни вагонов, произведенных более 25 лет назад запрещено. Это сразу дало свой результат — списали около 100 тыс. вагонов. Сейчас пошли заказы, появился спрос, но этот спрос касается инновационных вагонов, которые производят у нас всего три завода: Уралвагонзавод, Тихвинский вагоностроительный завод и мы. Очень сильно поддерживается это производство из федерального бюджета: за каждый произведенный вагон выплачивается 300 тысяч рублей», — отметил чиновник.

В 2016 году на «Алтайвагоне» построили 3337 грузовых вагонов (в 2015 году — 2407 вагонов). В этом году на предприятии планируется выпустить не менее 6 тысяч единиц подвижного состава.

По данным официального сайта региона, индекс промышленного производства в Алтайском крае в 2016 году составил 102% (оценочные данные). За 11 месяцев года этот показатель составил 101,6%. Высокие темпы роста зафиксированы также в оборонно-промышленном комплексе края.

Оборонные предприятия региона справились с исполнением увеличившегося гособоронзаказа, нарастив объем выпускаемой продукции на 18,1% по сравнению с 2015 годом. Высокие темпы сохраняются в отрасли второй год подряд: по сравнению с 2014 годом объемы увеличились уже почти на 40%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вагоны новой модели Алтяайвагон начал производить со второй половины 2014 года. Речь идет о полувагоне модели 12−2142 с увеличенными грузоподъемностью до 75 тонн и сроком службы вагона до 32 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтае начали производить вагоны новой модели

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