Ставрополье просит вернуться к нормативам числа скота в личных хозяйствах

В 2015 году вопрос разрешения регионам введения нормативов по численности скота в личных подсобных хозяйствах обсуждался в правительстве РФ, но не получил поддержки

Ставрополь, , 23:50 — REGNUM



Ставропольский край просит Совет Федерации РФ поддержать инициативу о введении на федеральном уровне нормы, разрешающей регионам устанавливать максимальную численность поголовья скота в личных подсобных хозяйствах. Об этом заявил 18 января на заседании Совфеда спикер краевой думы Геннадий Ягубов в рамках проведения «Дней Ставропольского края», передает корреспорндент ИА REGNUM.

Этот же вопрос обсуждался на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Как сообщил на заседании первый вице-премьер региона Николай Великдань, сегодня законодательство позволяет содержать под видом ЛПХ неограниченное количество сельхозживотных. Это дает возможность животноводческим фермам уходить от налогов под видом личных подсобных хозяйств.

Фермы эти не соблюдают нормы экологической, санитарной, ветеринарной безопасности.

Передача субъектам права самостоятельно определять нормативы количества содержания сельхозживотных поможет легализовать такие «предприятия» и перевести их на общепринятые в отрасли стандарты и принципы работы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 10 августа 2015 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о возможном введении ограничения на численность поголовья скота и птицы в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Эта проблема неоднократно озвучивалась на совещаниях федеральных органов власти губернатором региона. Однако на федеральном уровне эта ставропольская инициатива поддержана не была.

Ставропольские власти также предлагают увеличить возврат в регионы с водного налога с 11% до 40% от суммы региональных сборов.

В Ставропольском крае собирается более 2,1 миллиарда рублей водного налога, который в полном объеме направляется в распоряжение федерального центра. Обратные поступления из российского бюджета должны обеспечить развитие водохозяйственного комплекса края — расчистку русел рек, берегоукрепительные работы, противопаводковые мероприятия и т.д. Возвращаемых сегодня средств недостаточно, что не позволяет выполнять весь комплекс необходимых работ и создает дополнительные риски.

Ставрополье также предлагает передать региону право устанавливать квоты добычи общераспространенных ископаемых на участках, находящихся в частной собственности, и упростить процедуру вхождения региона в федеральную программу устранения накопленного вреда экологии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.