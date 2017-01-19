За три года норвежская «нефтянка» потеряла 50 тысяч рабочих мест

Осло, , 21:57 — REGNUM С 2013-го года, в период падения цен на углеводороды, в нефтедобывающей промышленности Норвегии было упразднено около 50 тысяч рабочих мест, сообщает сегодня, 18 января, издание The Energy Voice.

Между тем, власти королевства констатируют рост занятости в других областях. Как заявила накануне министр финансов Сив Йенсен, за три года удалось создать порядка 80 тысяч новых рабочих мест. По данным статистической службы Норвегии, из них 20 тысяч — в государственном секторе, 60 тысяч — в частном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с падением цен на нефть, которое началось в июне 2014 года, правительство Эрны Сульберг назвало главным приоритетом амортизацию негативных социальных последствий, в частности обеспечение занятости населения. При этом в 2016 году уровень безработицы в Норвегии достиг максимальных за последние 20 лет показателей. Согласно официальной статистике, сейчас он составляет 4,8%.

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