Четверг, 19 Января 2017 года
00:12:29 МСК

За три года норвежская «нефтянка» потеряла 50 тысяч рабочих мест

Экономика
«Перетрудоустраиваться» людям приходится в других отраслях
Норвежский нефтяной танкер «Heather Knutsen»
Dennis Jarvis
Норвежский нефтяной танкер «Heather Knutsen»

Осло, 18 Января 2017, 21:57 — REGNUM  С 2013-го года, в период падения цен на углеводороды, в нефтедобывающей промышленности Норвегии было упразднено около 50 тысяч рабочих мест, сообщает сегодня, 18 января, издание The Energy Voice.

Между тем, власти королевства констатируют рост занятости в других областях. Как заявила накануне министр финансов Сив Йенсен, за три года удалось создать порядка 80 тысяч новых рабочих мест. По данным статистической службы Норвегии, из них 20 тысяч — в государственном секторе, 60 тысяч — в частном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с падением цен на нефть, которое началось в июне 2014 года, правительство Эрны Сульберг назвало главным приоритетом амортизацию негативных социальных последствий, в частности обеспечение занятости населения. При этом в 2016 году уровень безработицы в Норвегии достиг максимальных за последние 20 лет показателей. Согласно официальной статистике, сейчас он составляет 4,8%.

Читайте ранее в этом сюжете: Без иллюзий: Норвегия не надеется на приток инвестиций в «нефтянку»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
Главное сегодня
NB!
18.01.17
В Брюсселе ждут Додона, чтоб показать ему «глубину отношений» Молдавии с ЕС
КишинёвМолдавия Политический кризис в Молдавии Политика
NB!
18.01.17
Румыния возмущена «неадекватностью» Додона и «дерзким» подарком Путина
КишинёвМолдавия Молдавско-румынские отношения Политика
NB!
18.01.17
Британские СМИ нашли доказательства подготовки США к войне с Россией
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
18.01.17
Генштаб ВС РФ: сирийская армия начала наступление в районе Пальмиры
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
18.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 18 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
18.01.17
Протесты в Москве: «Диалог — вопрос стабильности самой социальной системы»
МоскваРоссия Автотранспортные проблемы Москвы Политика
NB!
18.01.17
«Без радикальных мер транспортные проблемы Москвы было не решить»
МоскваРоссия Автотранспортные проблемы Москвы Общество
NB!
18.01.17
В Госдуме придумали, как увеличить число мужчин-учителей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
18.01.17
«Нападение на Литву – не теоретическая угроза»
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
18.01.17
Ашот ПогосянИтальянские полицейские забывали о штрафе, восхищаясь Путиным
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
18.01.17
Россия готова отменить «закон Димы Яковлева» — Матвиенко
МоскваРоссия Усыновление детей иностранцами Политика
NB!
18.01.17
Что московские власти будут делать без рейтинга Путина?
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
18.01.17
65% граждан считают Россию передовой и развитой страной: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Политика
NB!
18.01.17
Марат ШибутовГосударственная машина Казахстана по производству смыслов
АстанаКазахстан Правительство Казахстана Политика
NB!
18.01.17
В России выплачено 22,9 млрд рублей долгов по зарплате
МоскваРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
NB!
18.01.17
Песков: Киев сам отказывается от Донбасса
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
18.01.17
Обама выпустил на свободу борца за независимость Пуэрто-Рико
Сан-ХуанПуэрто-Рико Карибские острова Политика
NB!
18.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 18 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
18.01.17
Андрей Арешев2017 год. Будет ли положен предел экспансии Турции на Ближнем Востоке?
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
18.01.17
Анна ОсиповаАрмянский предвыборный пазл
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
18.01.17
Игорь БекшаевСколько раз проходил крещение Господь Христос
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
18.01.17
Дмитрий Орлов, Михаил Нейжмаков, Артемий СтепановЭволюция команды Сергея Собянина и московская предвыборная повестка
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
ещё главное