ВВП Белоруссии в 2016 году снизился на 2,6%

Минск, , 20:39 — REGNUM Объём ВВП Белоруссии в 2016 году, согласно первой оценке, снизился на 2,6% по сравнению с 2015 годом и составил 94,3 млрд белорусских рублей. Такие данные 18 января приводит Национальный статистический комитет Белоруссии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно подсчётам Белстата, объём промышленного производства в республике за год сократился на 0,4% — до 79,4 млрд белорусских рублей, объём сельхозпроизводства вырос на 3,4% — до 15,3 млрд.

Инвестиции в основной капитал в Белоруссии в 2016 году сократились на 17,9% и составили 18,1 млрд белорусских рублей.

Розничный товарооборот за год снизился на 4,1% — до 36,2 млрд белорусских рублей, в оптовой торговле снижение составило 10,4% — до 64,8 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальный прогноз социально-экономического развития Белоруссии на 2016 год, утверждённый Александром Лукашенко, предусматривал годовой рост ВВП не менее чем на 0,3%. Он был провален досрочно, как и предыдущие годовые прогнозы, а также план на минувшую пятилетку 2011−2015 годов.

В 2017 году правительство Белоруссии, несмотря на прогнозы дальнейшей рецессии экономики республики, обещает гражданам обеспечить рост ВВП на 1,7%.

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