Четверг, 19 Января 2017 года
00:08:20 МСК

Белорусская фура с яблоками из Польши пыталась объехать КПП под Смоленском

Экономика
Россельхознадзор сообщил о пресечении ввоза в Россию очередной партии «настоящих белорусских польских яблок»
«Белорусские яблоки» из Польши
Иллюстрация: Пресс-служба Россельхознадзора
«Белорусские яблоки» из Польши

Смоленск, 18 Января 2017, 20:02 — REGNUM  В Смоленской области межведомственной мобильной группой задержана белорусская фура с грузом растениеводческой продукции, пытавшаяся проследовать на территорию России в обход специализированного пункта пропуска. Об этом 18 января сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сообщается, что груз сопровождался белорусским фитосанитарным сертификатом, выполненным со всеми степенями защиты, согласно которому перевозимые 15,6 тонны яблок и 3,9 тонны пекинской капусты были произведены в Белоруссии. Однако в ходе досмотра инспекторы Россельхознадзора выявили на продукции маркировочные этикетки Польши.

«В настоящее время управлением Россельхознадзора во взаимодействии со Смоленской таможней ведётся проверка по факту законности выдачи фитосанитарного сертификата в Республике Беларусь, а также ввоза польской растениеводческой продукции в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Александр Лукашенко распорядился переориентировать в Белоруссию продовольствие из стран, попавших под ответные санкции России — так возник «белорусский продовольственный оффшор», через который контрабанда сотнями тонн поставляется на российский рынок. Помимо этого, белорусские госпредприятия сбывают в России некачественное продовольствие, в том числе произведённое из импортного сырья.

Одной из популярных статей незаконного экспорта в Россию являются польские яблоки, поставляемые под видом продукции белорусского происхождения. О выявлении контрабандных партий такой продукции управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям сообщает регулярно.

Лукашенко неоднократно, публично и в частном порядке, с использованием различных выражений и предположений жаловался на Россельхознадзор, однако российское ведомство продолжает защищать потребителей от контрабанды и опасной для здоровья человека продукции, в том числе производства Белоруссии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Контрабанда продовольствия из Белоруссии в Россию
Главное сегодня
NB!
18.01.17
В Брюсселе ждут Додона, чтоб показать ему «глубину отношений» Молдавии с ЕС
КишинёвМолдавия Политический кризис в Молдавии Политика
NB!
18.01.17
Румыния возмущена «неадекватностью» Додона и «дерзким» подарком Путина
КишинёвМолдавия Молдавско-румынские отношения Политика
NB!
18.01.17
Британские СМИ нашли доказательства подготовки США к войне с Россией
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
18.01.17
Генштаб ВС РФ: сирийская армия начала наступление в районе Пальмиры
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
18.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 18 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
18.01.17
Протесты в Москве: «Диалог — вопрос стабильности самой социальной системы»
МоскваРоссия Автотранспортные проблемы Москвы Политика
NB!
18.01.17
«Без радикальных мер транспортные проблемы Москвы было не решить»
МоскваРоссия Автотранспортные проблемы Москвы Общество
NB!
18.01.17
В Госдуме придумали, как увеличить число мужчин-учителей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
18.01.17
«Нападение на Литву – не теоретическая угроза»
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
18.01.17
Ашот ПогосянИтальянские полицейские забывали о штрафе, восхищаясь Путиным
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
18.01.17
Россия готова отменить «закон Димы Яковлева» — Матвиенко
МоскваРоссия Усыновление детей иностранцами Политика
NB!
18.01.17
Что московские власти будут делать без рейтинга Путина?
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
18.01.17
65% граждан считают Россию передовой и развитой страной: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Политика
NB!
18.01.17
Марат ШибутовГосударственная машина Казахстана по производству смыслов
АстанаКазахстан Правительство Казахстана Политика
NB!
18.01.17
В России выплачено 22,9 млрд рублей долгов по зарплате
МоскваРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
NB!
18.01.17
Песков: Киев сам отказывается от Донбасса
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
18.01.17
Обама выпустил на свободу борца за независимость Пуэрто-Рико
Сан-ХуанПуэрто-Рико Карибские острова Политика
NB!
18.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 18 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
18.01.17
Андрей Арешев2017 год. Будет ли положен предел экспансии Турции на Ближнем Востоке?
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
18.01.17
Анна ОсиповаАрмянский предвыборный пазл
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
18.01.17
Игорь БекшаевСколько раз проходил крещение Господь Христос
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
18.01.17
Дмитрий Орлов, Михаил Нейжмаков, Артемий СтепановЭволюция команды Сергея Собянина и московская предвыборная повестка
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
ещё главное