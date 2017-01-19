Белорусская фура с яблоками из Польши пыталась объехать КПП под Смоленском

Смоленск, , 20:02 — REGNUM В Смоленской области межведомственной мобильной группой задержана белорусская фура с грузом растениеводческой продукции, пытавшаяся проследовать на территорию России в обход специализированного пункта пропуска. Об этом 18 января сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сообщается, что груз сопровождался белорусским фитосанитарным сертификатом, выполненным со всеми степенями защиты, согласно которому перевозимые 15,6 тонны яблок и 3,9 тонны пекинской капусты были произведены в Белоруссии. Однако в ходе досмотра инспекторы Россельхознадзора выявили на продукции маркировочные этикетки Польши.

«В настоящее время управлением Россельхознадзора во взаимодействии со Смоленской таможней ведётся проверка по факту законности выдачи фитосанитарного сертификата в Республике Беларусь, а также ввоза польской растениеводческой продукции в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Александр Лукашенко распорядился переориентировать в Белоруссию продовольствие из стран, попавших под ответные санкции России — так возник «белорусский продовольственный оффшор», через который контрабанда сотнями тонн поставляется на российский рынок. Помимо этого, белорусские госпредприятия сбывают в России некачественное продовольствие, в том числе произведённое из импортного сырья.

Одной из популярных статей незаконного экспорта в Россию являются польские яблоки, поставляемые под видом продукции белорусского происхождения. О выявлении контрабандных партий такой продукции управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям сообщает регулярно.

Лукашенко неоднократно, публично и в частном порядке, с использованием различных выражений и предположений жаловался на Россельхознадзор, однако российское ведомство продолжает защищать потребителей от контрабанды и опасной для здоровья человека продукции, в том числе производства Белоруссии.