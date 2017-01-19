Альянс Renault-Nissan продал более 400 тыс. электрокаров — СМИ
Берн, 18 Января 2017, 19:55 — REGNUM Альянс Renault-Nissan продал более 400 тыс. электрокаров по всему миру, сообщает 18 января Reuters.
Президент компании Nissan Motor Карлос Гон раскрыл цифры продаж во время Всемирного экономического форума в Давосе.
«Мы намерены увеличить объем инвестиций, появится много новых автомобилей, производительность батарей будет увеличена, цены снизятся», — сказал Гон.
Напомним, в 2016 году одним из самых популярных электрокаров в мире был признан хэтчбек Nissan LEAF.
В следующем месяце в британской столице на дорогах общего пользования начнутся испытания модифицированного электрокара LEAF, оснащенного системой автономного вождения.
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