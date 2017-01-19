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МВД Татарии проверяет более 100 заявлений от клиентов Татфондбанка

Экономика
Проверки будут проводиться в течение месяца
Фирменный шарф сотрудника Татфондбанка
Иллюстрация: Tfb.ru
Фирменный шарф сотрудника Татфондбанка

Казань, 18 Января 2017, 19:27 — REGNUM  В МВД Татарии поступило более 130 заявлений от клиентов Татфондбанка и «Интехбанка». К правоохранителям обратились как физические, так и юридические лица, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

По его словам, по каждому из заявлений проводится «тщательная» проверка на выявление состава преступления.

Проверочные мероприятия будут проводиться в течение месяца, по их результатам будет принято процессуальное решение. Представитель МВД отметил, что заявления продолжают поступать.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Татфондбанке из-за повышенного спроса на досрочное закрытие счетов возникли проблемы с ликвидностью. С 12 декабря поэтапно банк ввел лимиты на снятие наличных, перешел на сокращенный режим работы, приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Центробанк России ввел мораторий сроком на три месяца на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Татфондбанк». С 26 декабря Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало выплаты вкладчикам банка — - — как физическим лицам, так и предпринимателям. Функции временной администрации возложены на АСВ. После решения ЦБ ограничили выдачу вкладов и другие кредитные организации, связанные с Татфондбанком, в частности «Интехбанк», «ТимерБанк» и «Алтынбанк».

Президент Татарии Рустам Минниханов поручал правоохранителям провести проверку по обращениям клиентов, а в случае установления вины ответственных лиц принять меры.

Позднее он заявил, что власти республики готовы докапитализировать Татфондбанк, если будет определен его санатор. Кроме того, власти ведут переговоры с компаниями-кредиторами о процедуре конвертации требований кредиторов в капитал банка.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Татарии не исключили докапитализацию Татфондбанка

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