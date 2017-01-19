«Нефть может опуститься до $50 долларов за баррель уже в I квартале»

Ожидается, что страны, не входящие в ОПЕК, в 2017 году нарастят добычу до уровня выше показателей 2016 года

Москва, , 19:17 — REGNUM Цены на нефть демонстрируют 18 января повышенную волатильность, реагируя на смешанный информационный фон: с начала дня баррель Brent подешевел более чем на 1 доллар — до 54,20 долларов за баррель. У актива есть реальные шансы опуститься в район 50+ уже в первом квартале 2017 года, поскольку объективных предпосылок для возобновления роста пока нет, отмечает главный аналитик международной финансовой компании МФЦ Станислав Солдатов.

«Поводом для этого послужила противоречивая статистика по рынку нефти и ходу реализации венских соглашений о сокращении добычи. Из опубликованного 18 января доклада ОПЕК стало известно, что по итогам декабря объемы добычи были сокращены на 221 тыс. баррелей в день. Общий объем составил 33,08 млн баррелей в день, что пока не дотягивает до установленной планки в 32,5 млн», — рассказал он.

При этом Ирак и Ливия, как и опасались участники рынка, объемы добычи только наращивают, констатирует эксперт. «Это может затруднить полную реализацию договоренностей о сокращении добычи ведущими поставщиками», — говорит аналитик.

Еще одним тревожным фактором стал прогноз картеля на 2017 год по поставкам нефти от независимых поставщиков, указывает он. «Ожидается, что страны, не входящие в ОПЕК, в 2017 году, нарастят добычу до 57,26 млн баррелей. Это на 120 тыс. баррелей выше показателей 2016 года. Таким образом, полная балансировка спроса и предложения на рынке пока под вопросом. Основные надежды в данном вопросе возлагаются на восстановление естественного спроса на углеводороды со стороны ключевых ее потребителей — США и Китая. Если темпы роста ВВП крупнейших экономик мира в 2017 году ускорятся, стоит ожидать увеличения объемов потребления нефти. Это поможет более оперативно ликвидировать избыток предложения на мировом рынке», — прогнозирует Солдатов.

«Но до этого еще далеко, и пока баррель Brent демонстрирует нестабильную динамику. С нашей точки зрения, у актива есть реальные шансы опуститься в район 50+ уже в первом квартале этого года, поскольку объективных предпосылок для возобновления роста пока нет», — считает эксперт.