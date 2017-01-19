Латвия подпишет договор о реализации проекта Rail Baltica

Рига, , 19:04 — REGNUM Латвия готова подписать межгосударственный договор о реализации проекта железнодорожной магистрали Rail Baltica, сообщает LETA.

Как заявил пресс-секретарь премьер-министра Мариса Кучинскиса Андрей Вайварс, Латвия политически готова подписать это соглашение на предстоящей 31 января в Таллине встрече премьер-министров, а 24 января договор будет утвержден в правительстве.

В свою очередь в Министерстве сообщения также подтвердили, что Латвия готова подписать соглашение, и на следующей неделе оно будет передано на утверждение в правительство.

Стоит отметить, что премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в субботу, 16 января, выразил неуверенность в том, что Литва подпишет договор. Основная позиция правительства Литвы по Rail Baltica неизменна, но для подписания договора нужна более детальная информация, заявил Сквернялис.

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