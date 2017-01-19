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ГД не ввела мораторий на уплату капремонта и не сделала его добровольным

Экономика
Льготами на оплату капремонта пользуются около 10 млн человек в России

Москва, 18 Января 2017, 18:07 — REGNUM  Госдума отказалась приостанавливать на пять лет действие норм Жилищного кодекса об обязанности уплаты взносов на капремонт в многоквартирном доме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 января, соответствующий законопроект отклонила нижняя палата парламента в первом чтении. Также Госдума отклонила законопроект об добровольной оплате капремонта.

«Существующий механизм капитального ремонта дискредитирован не только нарушениями в деятельности региональных операторов, но и самим подходом федеральных и региональных властей к установлению минимального размера взноса на капремонт. Размер взноса не всегда учитывает специфику и социально-экономическое положение региона», — заявил один из авторов законопроекта — депутат от ЛДПР Владимир Сысоев. Вызывает вопросы и разброс в размерах взносов в различных субъектах РФ. «Например, жители города Пугачева Саратовской области, где заработная плата составляет около 8 тыс. рублей, обязаны уплачивать взносы на капитальный ремонт в 3 раза больше, чем в Санкт-Петербурге», — отмечает он.

Кроме того, депутат указал на несправедливость обязанности по уплате взносов на капремонт для тех собственников квартир, ремонт которых в соответствии с региональными программами капремонта запланирован лишь через 20−30 лет. «С учетом нестабильной экономической обстановкой и ростом инфляции, уплаченные гражданами денежные средства к моменту проведения капитального ремонта фактически обесценятся», — считает парламентарий.

Комитет по жилищной политике и ЖКХ не поддержал законопроект — по мнению комитета, приостановление уплаты взносов на капремонт не решает существующих проблем, но приведет к нарушению прав собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих на сегодняшний день фонд капремонта на счете регионального оператора, так как уже накопленные и израсходованные средства не будут им возвращены.

Госдума также не поддержала инициативу Владимира Сысоева и других депутатов от ЛДПР об установлении добровольного порядка уплаты взносов на капремонт и формирования фонда капремонта. «Законопроектом не уточняется принцип формирования региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Это означает, что в нее будут включаться многоквартирные дома независимо от того, приняли ли собственники решение о формировании фонда капитального ремонта и уплате взносов на капитальный ремонт или нет. Однако неясно, каким образом должно осуществляться финансирование работ по капремонту на момент наступления срока его проведения в случае, если собственники не приняли решение о формировании фонда капитального ремонта и уплате взносов на капремонт», — говорится в заключении комитета.

Кроме того, комитет отмечает, что ряд собственников получит бесплатное проведение капремонта, а расходы федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов увеличатся.

Государство тратит 6−7 млрд рублей в год на льготы по капремонту, ими пользуются около 10 млн человек, другие бюджетные затраты на проведение капремонта не предусмотрены, отметил зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев («Единая Россия»).

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Взносы на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов
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