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В Калуге состоялось внеочередное заседание городской Думы

Экономика
Были внесены изменения в бюджет города
Внеочередное заседание калужского городского парламента
Иллюстрация: Фото пресс-службы городской Думы Калуги.
Внеочередное заседание калужского городского парламента

Калуга, 18 Января 2017, 17:54 — REGNUM  На первом в 2017 году внеочередном заседании калужского городского парламента, которое состоялось 18 января, депутаты внесли изменения в бюджет областного центра. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, доходная часть городского бюджета увеличивается на 99 млн рублей за счёт субсидий из областного бюджета.

Эти средства будут направлены на строительство магистральной улицы районного значения и улицы в жилой застройке в районе улицы Верховой. Порядка 2 млн рублей выделяется на проектирование детского сада на 280 мест в районе деревни Чижовка. 2,2 млн рублей выделяется на проектирование детского сада на 350 мест в районе улицы Верховой.

Накануне, 17 января, на совместном заседании комитетов городской Думы под председательством Виктора Борсука были одобрили отчёты главы городского самоуправления Калуги, заместителя председателя городской Думы и председателей комитетов. Также был одобрен план работы городской Думы на 2017 год.

Депутаты заслушали информацию о деятельности в 2016 году управления экономики и имущественных отношений, а также управления финансов и управления ЖКХ. Так, в 2016 году управлением ЖКХ проводилась работа по капитальному ремонту многоквартирных домов, в том числе во исполнение 104 решений суда. На эти цели было направлено 127,8 млн рублей. В 13 малоэтажных домах проведены работы по переходу на индивидуальное отопление.

Для переселения граждан из 17 аварийных домов в 2016 году было приобретено 23 квартиры на сумму 59,8 млн рублей. 18 собственникам помещений в аварийных домах было выплачено выкупное возмещение в сумме 43 млн рублей.

На обеспечение жильём молодых семей было выделено более 40 млн рублей, социальные выплаты предоставлены 41 молодой семье.

В городе активно велись работы по проектированию объектов водоснабжения и инженерно-геодезические изыскания, проведена актуализация схемы теплоснабжения Калуги.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужские депутаты заслушали отчет главы города

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Региональные и муниципальные бюджеты - 2017
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