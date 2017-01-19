Комитет рекомендовал ГД ратифицировать соглашение по «Турецкому потоку»

Москва, , 17:36 — REGNUM Комитет по энергетике рекомендовал Госдуме ратифицировать соглашение по «Турецкому потоку», передает корреспондент ИА REGNUM 18 января. Нижняя палата парламента может обсудить соглашение на заседании 20 января.

«Положения соглашения направлены на создание прозрачной и стабильной нормативно-правовой базы, включая налоговый и таможенный режим, для проектирования, строительства и эксплуатации газопроводной системы», отмечает комитет.

Профильный комитет по международным делам обсудит соглашение 19 января.

Газопроводная система пройдет через акваторию Черного моря из Российской Федерации (от компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае) до приемного терминала на побережье Турецкой Республики и будет состоять из двух ниток общей максимальной технической проектной производительностью 31,5 млрд. куб. м газа в год, 15,75 млрд. куб. м газа в год каждая. Ввод в эксплуатацию мощностей обеих ниток газопровода планируется до 30 декабря 2019 г. Протяженность морского участка проекта составит около 920 км, транзитного сухопутного — около 200 км.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума может 20 января обсудить ратификацию «Турецкого потока»