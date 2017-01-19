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Одним махом: Путин запустил два нефтепровода и один газопровод

Экономика
Церемония старта прошла в режиме видеоконференции
2 / 4 Путин Путин

Поселок Бованенково, Ямало-Ненецкий АО, 18 Января 2017, 20:35 — REGNUM  Сегодня, 18 января, президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи дал старт к запуску газопровода Бованенково-Ухта-2, а также двух нефтепроводам «Куюмба — Тайшет» в Сибири и «Заполярье — Пурпе». Об этом сообщают РИА Новости.

Магистральный газопровод Бованенково-Ухта-2. Его строительство началось в 2012 году, завершилось в конце 2016 года. Как и Бованенково-Ухта, газопровод предназначен для транспортировки газа с полуострова Ямал в Единую систему газоснабжения (ЕСГ) России. Российский газовый монополист «Газпром» решил расширить ЕСГ в северном коридоре, чтобы обеспечить поставки энергоносителя в строящийся трубопровод «Северный поток-2», предназначенный для увеличения поставок газа в ЕС.

1 / 4 Схема газопроводов «Бованенково — Ухта» и «Бованенково — Ухта — 2»
Иллюстрация: Gazprom.ru
Схема газопроводов «Бованенково — Ухта» и «Бованенково — Ухта — 2»

Что касается первого газопровода Бованенково-Ухта, то его начали строить в 2008 году и ввели в эксплуатацию в 2012 году. Протяженность каждого газопровода составляет около 1200 километров с учетом резервных ниток подводных переходов. Как отмечает «Газпром», строительство газотранспортного коридора от Бованенковского месторождения на Ямале до Ухты — одно из самых масштабных и сложных проектов в истории трубопроводного строительства как в России, так и в мире.

Кроме того, Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение является крупнейшим на Ямале. Разработку месторождения ведет «Газпром». По итогам 2015 года здесь было добыто 61,9 млрд кубометров природного газа. По сравнению с 2014 годом это на 19,1 млрд кубометров газа больше. Компания планирует продолжить наращивать добычу на этом месторождении.

Вообще сейчас «Газпром» формирует на Ямале принципиально новый центр газодобычи, который в перспективе, как ожидается, станет одним из основных для развития отечественной газовой промышленности. Так, в 2015 году в Ямало-Ненецком автономном округе было открыто Падинское месторождение, запасы которого оценивает более чем в 193,7 млрд кубометров газа.

Магистральный нефтепровод «Куюмба — Тайшет». Он берет начало в Куюмбинском месторождении Красноярского края, а заканчивается в главной нефтеперекачивающей станции «Тайшет» Иркутской области.

3 / 4 Проект нефтепровода
Иллюстрация: Скриншот с taishetcom.do.am
Проект нефтепровода

Строительство нефтепровода проводится в два этапа. Первый — создание нефтепровода протяженностью в 700 километров, а также двух нефтеперекачивающих станций и других объектов. Пропускная способность этой линии составляет 8,6 млн тонн нефти в год. Этот этап как раз уже завершен. Второй — строительство двух нефтеперекачивающих станций. Эту часть проекта планируется завершить к концу 2023 года. В итоге весь нефтепровод будет обладать пропускной способностью в 15 млн тонн нефти в год.

Благодаря «Куюмба-Тайшет» получится подключить к трубопроводной системе «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО), который соединяет месторождения Западной и Восточной Сибири с рынками Азии и США, Юрубчено-Тохомское и Куюмбинское месторождения в Красноярском крае. Первое разрабатывает «Роснефть», второе — «Славнефть», совместное предприятие «Роснефти» и «Газпром нефти».

Как отмечается на портале «Нефтяники.РФ», с 2010 года на Куюмбинском месторождении активно ведутся работы по развитию производственной инфраструктуры и подготовке запасов углеводородов к промышленной разработке. Ожидается, что на начальном этапе эксплуатации в 2017 году на месторождении будет добываться до 295 тыс. тонн нефти. В дальнейшем по мере ввода в разработку новых залежей Куюмбинского и других лицензионных участков «Славнефти» ежегодный объем нефтедобычи будет планомерно расти и на пике достигнет 10,8 млн тонн к 2029 году.

Освоение Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения началось в 2009 году, хотя было открыто еще в 1982 году. Извлекаемые запасы месторождения составляют по первой категории — 64,5 млн тонн нефти, по второй — 172,9 млн тонн, газа — 387,3 млрд кубометров.

Магистральный нефтепровод «Заполярье — Пурпе». Проектная мощность второго участка — нефтепровода составляет 45 млн тонн в год.

4 / 4 Нефтепровод
Иллюстрация: Region-news.info
Нефтепровод

Трубопроводная система «Заполярье-Пурпе-Самотлор» — самая северная нефтяная магистраль России, общая протяженность которой составляет 488 километров с объемом транспортировки 45 миллионов тонн в год. Участок Пурпе-Самотлор имеет протяженность в 430 километров и эксплуатируется с 2011 года. Реализует проект компания «Татнефть».

Как отмечается на сайте компании, одной из главных задач является сохранение арктической природы. В рамках проекта по созданию трубопроводной системы «Татнефть» также проводит масштабную работу по развитию сети социальной инфраструктуры Крайнего Севера.

Что касается ресурсной базы, то ими являются месторождения Ямало-Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края. А это Уренгойская группа месторождений (разрабатывает «Газпром); Сузунское, Тагульское, Русское, Русско-Реченское месторождения (разрабатывает «Роснефть»); Мессояхское и Восточно-Мессояхское месторождения (совместно разрабатывают «Роснефть» и «Газпром нефть»); а также Пякяхинское месторождение «Лукойла».

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: Россия должна быть готова к расширению рынка энергоносителей

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