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Куба, США и Мексика заключат «Дырку от бублика» до инаугурации Трампа

Экономика
Три страны могут разрешить свой спор по поводу территорий в Мексиканском заливе, богатых запасами нефти и газа, уже в ближайшее время
Патруль Службы береговой охраны США в Мексиканском заливе у берегов Нового Орлеана Патруль Службы береговой охраны США в Мексиканском заливе у берегов Нового Орлеана

Вашингтон, 18 Января 2017, 20:33 — REGNUM  США, Мексика и Куба планируют еще до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа заключить соглашение об определении территориальных вод, богатых нефтью и газом. Документ будет охватывать восточный пролив Мексиканского залива. Для прекращения притязаний трех стран на эти территории было создано соглашение, известное как «дырка от бублика». О планах сторон по урегулированию этого спора сообщает агентство Reutres со ссылкой на трех чиновников, близких к этой теме, но пожелавших остаться неназванными.

Как пишет издание, переговоры США, Мексики и Кубы по этому территориальному вопросу начались в середине 2016 года, завершились — к концу года. Один из источников сказал, что соглашение между тремя странами может быть подписано уже сегодня, 18 января.

Так, еще на прошлой неделе Куба и США заключили соглашение с целью совместного предотвращения и ликвидации разливов нефти и других токсичных веществ в Мексиканском заливе. Сейчас обе страны стремятся заключить соглашение по поводу территориальных вод в Мексиканском заливе.

Однако эта сделка создает трудности для Трампа, который не приветствует оттепель в отношениях между Вашингтоном и Гаваной, которая началась два года назад. Избранный президент США пригрозил концом хрупкой перезагрузки в отношениях, если Куба не пойдет на большие уступки.

Отмечается, что, согласно международному праву, страны имеют право на любые ресурсы в водах, которые находятся в 200 милях (321,87 километра) от их территорий. Но для начала страны, претендующие на ресурсы этих территорий, должны договориться, как будут развивать месторождения. Такая же история и с проливом между США и Кубой, и между Кубой и Мексикой.

При этом между Мексикой и США уже есть приграничное соглашение по разработке потенциальных ресурсов в Мексиканском заливе. У Кубы же такого соглашения пока нет.

Напомним, что сегодня Мексиканский залив является важным районом судоходства. Здесь располагаются мексиканские, кубинские и американские порты. Порты Новый Орлеан (Луизиана, США) и Хьюстон (Техас, США) входят в десятку самых крупных портов мира. Вообще семь из десяти самых больших портов США находятся в Мексиканском заливе.

Шельф Мексиканского залива представляет особенный интерес для США, Кубы и Мексики, так как в 200 километрах от берега открыто более 130 нефтяных и 410 газовых месторождений с начальными извлекаемыми запасами более 1 млрд тонн нефти и 2,33 трлн кубометров газа, свидетельствуют данные американского географического исследования. 85% разведанных запасов нефти северного шельфа Мексиканского залива (Голф-Кост) связано с 27 месторождениями, расположенными па шельфе штатов Луизиана и Техас.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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