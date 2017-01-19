Четверг, 19 Января 2017 года
00:00:09 МСК

В Барнауле никак не могут продать «Старый базар»

Экономика
С 2011 года власти города предприняли уже 20 тщетных попыток
Здание Центрального рынка «Старый базар» в Барнауле
Иллюстрация: Вести-Алтай
Здание Центрального рынка «Старый базар» в Барнауле

Барнаул, 18 Января 2017, 12:54 — REGNUM  Очередная попытка продать здание Центрального рынка Барнаула, известного как «Старый базар», похоже, опять не увенчается успехом. Как сообщают «Вести», очередной аукцион администрация города планировала провести на следующей неделе, но к моменту завершения приема заявок желающих купить рынок так не нашлось.

«Мэрия выставляла на продажу здание площадью 58 тысяч квадратных метров, а также имущество рынка: весы, кондиционеры, холодильники, мебель. Начальная цена аукциона 98,5 миллиона рублей. Старый базар пытаются продать с 2011 года. Предпринималось 20 попыток. Только в прошлом году здание выставлялось на продажу трижды», — поясняют «Вести».

Как уже сообщало ИА REGNUM, изначально здание планировалось продать за 196,8 млн рублей. В 2012 году цену снизили до 160,7 млн, а в 2013 году — до 152,1 млн. На аукцион, который состоялся в октябре 2014 года, администрация Барнаула выставляла «Центральный рынок» за 151,8 миллионарублей.

После неудачных попыток в январе 2015 года здание «Центрального рынка» решено было решили сдать в аренду, а потом и вовсе законсервировать.

Читайте ранее в этом сюжете: В Барнауле так и не продали здание главного городского рынка

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Малый бизнес
Главное сегодня
NB!
18.01.17
В Брюсселе ждут Додона, чтоб показать ему «глубину отношений» Молдавии с ЕС
КишинёвМолдавия Политический кризис в Молдавии Политика
NB!
18.01.17
Румыния возмущена «неадекватностью» Додона и «дерзким» подарком Путина
КишинёвМолдавия Молдавско-румынские отношения Политика
NB!
18.01.17
Британские СМИ нашли доказательства подготовки США к войне с Россией
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
18.01.17
Генштаб ВС РФ: сирийская армия начала наступление в районе Пальмиры
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
18.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 18 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
18.01.17
Протесты в Москве: «Диалог — вопрос стабильности самой социальной системы»
МоскваРоссия Автотранспортные проблемы Москвы Политика
NB!
18.01.17
«Без радикальных мер транспортные проблемы Москвы было не решить»
МоскваРоссия Автотранспортные проблемы Москвы Общество
NB!
18.01.17
В Госдуме придумали, как увеличить число мужчин-учителей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
18.01.17
«Нападение на Литву – не теоретическая угроза»
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
18.01.17
Ашот ПогосянИтальянские полицейские забывали о штрафе, восхищаясь Путиным
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
18.01.17
Россия готова отменить «закон Димы Яковлева» — Матвиенко
МоскваРоссия Усыновление детей иностранцами Политика
NB!
18.01.17
Что московские власти будут делать без рейтинга Путина?
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
18.01.17
65% граждан считают Россию передовой и развитой страной: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Политика
NB!
18.01.17
Марат ШибутовГосударственная машина Казахстана по производству смыслов
АстанаКазахстан Правительство Казахстана Политика
NB!
18.01.17
В России выплачено 22,9 млрд рублей долгов по зарплате
МоскваРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
NB!
18.01.17
Песков: Киев сам отказывается от Донбасса
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
18.01.17
Обама выпустил на свободу борца за независимость Пуэрто-Рико
Сан-ХуанПуэрто-Рико Карибские острова Политика
NB!
18.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 18 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
18.01.17
Андрей Арешев2017 год. Будет ли положен предел экспансии Турции на Ближнем Востоке?
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
18.01.17
Анна ОсиповаАрмянский предвыборный пазл
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
18.01.17
Игорь БекшаевСколько раз проходил крещение Господь Христос
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
18.01.17
Дмитрий Орлов, Михаил Нейжмаков, Артемий СтепановЭволюция команды Сергея Собянина и московская предвыборная повестка
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
ещё главное