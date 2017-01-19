В Барнауле никак не могут продать «Старый базар»

С 2011 года власти города предприняли уже 20 тщетных попыток

Барнаул, , 12:54 — REGNUM Очередная попытка продать здание Центрального рынка Барнаула, известного как «Старый базар», похоже, опять не увенчается успехом. Как сообщают «Вести», очередной аукцион администрация города планировала провести на следующей неделе, но к моменту завершения приема заявок желающих купить рынок так не нашлось.

«Мэрия выставляла на продажу здание площадью 58 тысяч квадратных метров, а также имущество рынка: весы, кондиционеры, холодильники, мебель. Начальная цена аукциона 98,5 миллиона рублей. Старый базар пытаются продать с 2011 года. Предпринималось 20 попыток. Только в прошлом году здание выставлялось на продажу трижды», — поясняют «Вести».

Как уже сообщало ИА REGNUM, изначально здание планировалось продать за 196,8 млн рублей. В 2012 году цену снизили до 160,7 млн, а в 2013 году — до 152,1 млн. На аукцион, который состоялся в октябре 2014 года, администрация Барнаула выставляла «Центральный рынок» за 151,8 миллионарублей.

После неудачных попыток в январе 2015 года здание «Центрального рынка» решено было решили сдать в аренду, а потом и вовсе законсервировать.

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