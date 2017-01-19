«Газпром»: газ в Молдавии будет в любом случае

Кишинёв, , 20:28 — REGNUM Какие бы трудности ни произошли с транзитом российского газа через Украину, «Газпром» обеспечит Молдавию поставками топлива. Об этом заявил молдавский президент Игорь Додон в эфире радио Sputnik Молдавия.

Додон подчеркнул, что «Газпром» всегда был надежным партнером Молдавии. Кроме того, по словам лидера страны, глава российской газовой компании Алексей Миллер заверил молдавскую сторону, что вне зависимости от ситуации с транзитом газа через Украину «газ в Молдавии будет».

Молдавия — крупный покупатель российского газа. Поставки этого энергоносителя из РФ составляют около 3 млрд кубометров в год. Также по территории Молдавии проходит транзит газа из России в Европу, который составляет примерно 29 млрд кубометров в год. В 1999 году здесь был создан АО «Молдовгаз», крупнейший в стране контрагент «Газпрома». Половина акций этой компании принадлежит российскому монополисту, правительство Молдавии распоряжается 35,33% акций, администрация Приднестровья — 13,44%.

В то же время, как отмечает Naftogaz.ru, Молдавия при помощи соседей, в частности Румынии, пытается диверсифицировать поставки газа. А в этом году правительство Молдавии планирует получить от ЕС и еще двух европейских банков пакет финансовой помощи в размере 92 млн евро. Эти деньги будут потрачены на прокладку магистрального газопровода Унгены-Яссы. Еще в теории Молдавия может получать газ и из Румынии.

Во вторник, 17 января, Игорь Додон провел встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Во время переговоров стороны обсудили поставки российского газа и его транзит через территорию республики.

Российский газовый монополист является основным поставщиком газа для Молдавии. Напомним, что в конце прошлого года «Газпром» продлил контракт с «Молдовгазом» по поставкам голубого топлива, а также по транзиту этого энергоносителя до конца 2019 года. Прежний контракт между Россией и Молдавией истек 31 декабря 2016 года.

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Вопрос о том, продолжит ли «Газпром» поставлять энергоноситель в Молдавию, обострился под конец 2016 года. До того как стороны продлили вышеупомянутый контракт, в прессе появилась информация о том, что Молдавия к 2020 году может остаться вообще без российского газа. Как отмечала газета «Коммерсант», Украина решила не модернизировать свои газопроводы южного коридора, по которым Россия поставляет газ в Турцию. К тому же и в «Газпроме», и в Минэнерго РФ уже не раз говорили о том, что транзит российского газа через Украину может прекратиться после 2019 года. Для Кишинева же эта ситуация была тревожна потому, что именно через украинскую территорию в Молдавию поступает природный газ.

Отметим, что в эфире радио Sputnik Молдова Додон также заявил, что Кишинев сейчас прорабатывает возможные варианты погашения долга Молдавии перед российским «Газпромом». Сегодня долг правобережья составляет около $500 млн, левобережья — около $6 млрд. По словам молдавского лидера, долг правобережья можно покрыть за счет части активов Молдовгаза, которые не находятся в уставном капитале. Что касается долга левобережья, Приднестровья, то, как сказал Додон, этот вопрос сейчас решить не получится, «его нужно рассматривать в контексте приднестровского урегулирования».