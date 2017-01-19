Четверг, 19 Января 2017 года
00:10:43 МСК

«Газпром»: газ в Молдавии будет в любом случае

Экономика
Молдавский лидер успокоил сограждан по итогам переговоров с главой «Газпрома»
«Газпром»
Иллюстрация: Gazprom.ru
«Газпром»

Кишинёв, 18 Января 2017, 20:28 — REGNUM  Какие бы трудности ни произошли с транзитом российского газа через Украину, «Газпром» обеспечит Молдавию поставками топлива. Об этом заявил молдавский президент Игорь Додон в эфире радио Sputnik Молдавия.

Додон подчеркнул, что «Газпром» всегда был надежным партнером Молдавии. Кроме того, по словам лидера страны, глава российской газовой компании Алексей Миллер заверил молдавскую сторону, что вне зависимости от ситуации с транзитом газа через Украину «газ в Молдавии будет».

Молдавия — крупный покупатель российского газа. Поставки этого энергоносителя из РФ составляют около 3 млрд кубометров в год. Также по территории Молдавии проходит транзит газа из России в Европу, который составляет примерно 29 млрд кубометров в год. В 1999 году здесь был создан АО «Молдовгаз», крупнейший в стране контрагент «Газпрома». Половина акций этой компании принадлежит российскому монополисту, правительство Молдавии распоряжается 35,33% акций, администрация Приднестровья — 13,44%.

В то же время, как отмечает Naftogaz.ru, Молдавия при помощи соседей, в частности Румынии, пытается диверсифицировать поставки газа. А в этом году правительство Молдавии планирует получить от ЕС и еще двух европейских банков пакет финансовой помощи в размере 92 млн евро. Эти деньги будут потрачены на прокладку магистрального газопровода Унгены-Яссы. Еще в теории Молдавия может получать газ и из Румынии.

Во вторник, 17 января, Игорь Додон провел встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Во время переговоров стороны обсудили поставки российского газа и его транзит через территорию республики.

Российский газовый монополист является основным поставщиком газа для Молдавии. Напомним, что в конце прошлого года «Газпром» продлил контракт с «Молдовгазом» по поставкам голубого топлива, а также по транзиту этого энергоносителя до конца 2019 года. Прежний контракт между Россией и Молдавией истек 31 декабря 2016 года.

Читайте подробнее: «Газпром» и Молдавия продлили на 3 года старый контракт на поставку газа

Вопрос о том, продолжит ли «Газпром» поставлять энергоноситель в Молдавию, обострился под конец 2016 года. До того как стороны продлили вышеупомянутый контракт, в прессе появилась информация о том, что Молдавия к 2020 году может остаться вообще без российского газа. Как отмечала газета «Коммерсант», Украина решила не модернизировать свои газопроводы южного коридора, по которым Россия поставляет газ в Турцию. К тому же и в «Газпроме», и в Минэнерго РФ уже не раз говорили о том, что транзит российского газа через Украину может прекратиться после 2019 года. Для Кишинева же эта ситуация была тревожна потому, что именно через украинскую территорию в Молдавию поступает природный газ.

Отметим, что в эфире радио Sputnik Молдова Додон также заявил, что Кишинев сейчас прорабатывает возможные варианты погашения долга Молдавии перед российским «Газпромом». Сегодня долг правобережья составляет около $500 млн, левобережья — около $6 млрд. По словам молдавского лидера, долг правобережья можно покрыть за счет части активов Молдовгаза, которые не находятся в уставном капитале. Что касается долга левобережья, Приднестровья, то, как сказал Додон, этот вопрос сейчас решить не получится, «его нужно рассматривать в контексте приднестровского урегулирования».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Молдавии
Главное сегодня
NB!
18.01.17
В Брюсселе ждут Додона, чтоб показать ему «глубину отношений» Молдавии с ЕС
КишинёвМолдавия Политический кризис в Молдавии Политика
NB!
18.01.17
Румыния возмущена «неадекватностью» Додона и «дерзким» подарком Путина
КишинёвМолдавия Молдавско-румынские отношения Политика
NB!
18.01.17
Британские СМИ нашли доказательства подготовки США к войне с Россией
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
18.01.17
Генштаб ВС РФ: сирийская армия начала наступление в районе Пальмиры
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
18.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 18 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
18.01.17
Протесты в Москве: «Диалог — вопрос стабильности самой социальной системы»
МоскваРоссия Автотранспортные проблемы Москвы Политика
NB!
18.01.17
«Без радикальных мер транспортные проблемы Москвы было не решить»
МоскваРоссия Автотранспортные проблемы Москвы Общество
NB!
18.01.17
В Госдуме придумали, как увеличить число мужчин-учителей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
18.01.17
«Нападение на Литву – не теоретическая угроза»
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
18.01.17
Ашот ПогосянИтальянские полицейские забывали о штрафе, восхищаясь Путиным
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
18.01.17
Россия готова отменить «закон Димы Яковлева» — Матвиенко
МоскваРоссия Усыновление детей иностранцами Политика
NB!
18.01.17
Что московские власти будут делать без рейтинга Путина?
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
18.01.17
65% граждан считают Россию передовой и развитой страной: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Политика
NB!
18.01.17
Марат ШибутовГосударственная машина Казахстана по производству смыслов
АстанаКазахстан Правительство Казахстана Политика
NB!
18.01.17
В России выплачено 22,9 млрд рублей долгов по зарплате
МоскваРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
NB!
18.01.17
Песков: Киев сам отказывается от Донбасса
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
18.01.17
Обама выпустил на свободу борца за независимость Пуэрто-Рико
Сан-ХуанПуэрто-Рико Карибские острова Политика
NB!
18.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 18 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
18.01.17
Андрей Арешев2017 год. Будет ли положен предел экспансии Турции на Ближнем Востоке?
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
18.01.17
Анна ОсиповаАрмянский предвыборный пазл
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
18.01.17
Игорь БекшаевСколько раз проходил крещение Господь Христос
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
18.01.17
Дмитрий Орлов, Михаил Нейжмаков, Артемий СтепановЭволюция команды Сергея Собянина и московская предвыборная повестка
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
ещё главное