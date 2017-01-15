Президент: ВВП Узбекистана вырос в 2016 году на 7,8%

Ташкент, , 15:33 — REGNUM ВВП Узбекистана вырос в 2016 году на 7,8% по сравнению с 2015 годом. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв, выступая на заседании правительства республики.

По словам президента, промышленное производство в 2016 году выросло на 6,6%, производство сельхозпродукции — на 6,8%, объем капитальных вложений — на 9,6%.

«Объем освоенных иностранных инвестиций в экономику Узбекистана в прошлом году увеличился на 11,3% — до 3,7 млрд долларов, завершена реализация 164 крупных инвестпроектов общей стоимостью 5,2 млрд долларов», — отметил Мирзиёев.

Как сообщил президент, государственный бюджет исполнен с профицитом в размере 0,1% от ВВП, уровень инфляции не превысил прогнозные параметры и составил 5,7%.сообщало ранее, что в 2015 оду ВВП Узбекистана вырос на 8%, объем производства промышленной продукции — на 8%, продукции сельского хозяйства — почти на 7%, строительно-монтажных работ — почти на 18%.

Годовой бюджет был выполнен с профицитом в размере 0,1 процента к ВВП. Уровень инфляции составил 5,6%.