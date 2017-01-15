Минфин согласен сильно не повышать минимальную цену на водку

Москва, , 16:07 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации согласилось снизить минимальную цену на водку. Об этом сегодня, 14 января, заявил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики министерства финансов России Алексей Сазанов в кулуарах Гайдаровского форума.

По его словам, Минфин согласен снизить минимальную цену на водку. С июня 2017 года, скорее всего, минимальная стоимость пол-литра водки составит 205−210 рублей.

Напомним, ранее Минфин предлагал повысить минимальную цену на водку на 15%, то есть со 190 рублей до 219 рублей за пол-литра. Теперь получается, что рост составит всего 10%.

Точный уровень роста минимальной цены на водку Минфин определит в течение одной-двух недель.