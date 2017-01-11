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Грузия согласилась на условия «Газпрома»

Экономика
Кроме денежной формы оплаты стоимости транзита российская компания предложила Грузии поставки газа по льготной цене в период сезонного дефицита

Тбилиси, 11 Января 2017, 18:18 — REGNUM  Грузия согласилась на условия компании «Газпром-экспорт» и взамен 10% объемов транспортируемого в Армению газа будет получать соответствующую стоимости транзита денежную сумму. Как заявил журналистам министр энергетики Грузии Каха Каладзе, соответствующее решение об оформлении договора на новых условиях правительство Грузии приняло на заседании 11 января.

Министр пояснил, что срок предыдущего договора с «Газпромом» истек 31 декабря прошлого года. Переговоры по вопросу изменения формы платы за транзит проходили на протяжении последних месяцев, и после нескольких раундов этих переговоров российская компания сделала оптимальное, по определению Каладзе, предложение.

«В результате этого предложения зависимость Грузии от российских энергоносителей не вырастет. Изменится только форма оплаты, которая предусматривает вместо сырья переход на денежную форму в соответствии с международной практикой», — заявил министр.

Точную сумму, которую Газпром будет платить Грузии за транзит газа в Армению, Каха Каладзе не назвал, но заверил, что эта стоимость будет одной из самых высоких среди стран Европы.

Кроме того, Грузия в период сезонного дефицита будет иметь возможность закупки дополнительных объемов газа у «Газпрома» по льготной цене — $185 вместо $215, сообщил Каладзе и подчеркнул, что Грузия уважает нормы и принципы международного права, а также свое значение как транзитной страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Грузии обсудит предложение «Газпрома»

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