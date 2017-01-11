Однократная схема ларизации займов в Грузии вступит в силу 17 января

Тбилиси, , 18:14 — REGNUM Однократная схема ларизации займов, разработанная правительством Грузии вместе с Национальным банком страны, вступит в силу с 17 января 2017 года. Об этом на заседании правительства Грузии 11 января сообщил премьер-министр Георгий Квирикашвили.

По его словам, правительство утвердит конкретные детали этого плана, после чего министр финансов по его поручению сделает для населения дополнительные разъяснения, чтобы исчерпать все возможные вопросы.

«Это очень правильный процесс, который нацелен на постепенное сокращение зависимости нашего населения и финансового сектора от доллара, и, думаю, что этот процесс будет очень успешным», — заявил Квирикашвили.

Как сообщалось ранее, правительство Грузии собирается перевести все займы, взятые населением у банков и финансовых организаций в иностранной валюте (долларах), в лари по курсу, который на тот момент будет на 2 пункта выше официального обменного курса. Схема ларизации охватит займы, которые были взяты населением до 1 января 2015 года.