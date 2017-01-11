Среда, 11 Января 2017 года
18:24:06 МСК

Предприниматели просят власти Литвы не ограничивать продажу алкоголя

Экономика
И заверяют, что в стране не так много мест продажи алкоголя, как официально считается
Алкоголь
Иллюстрация: Goodfon.ru
Алкоголь

Вильнюс, 11 Января 2017, 17:51 — REGNUM  После того, как во всей Литве был проведен анализ действующих лицензий на продажу алкоголя, был сделан вывод, что реальное число действующих точек, торгующих алкоголем, может колебаться между 7000—9000, сообщили ИА REGNUM сегодня, 11 января, в Ассоциации независимых торговых предприятий Литвы. Это в два раза меньше числа действующих лицензий, на основании которых Департамент по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем оценивает плотность расположения мест розничной торговли алкоголем.

Анализ действующих в Литве лицензий на продажу алкоголя иллюстрирует выполненное 19−23 декабря 2016 года исследование торговых точек, действующих в Вильнюсском самоуправлении. Его целью было выяснить, работает ли по указанному адресу торговая точка и совпадают ли номер лицензии места торговли и дата выдачи с номером и датой выдачи лицензии на розничную торговлю алкоголем в списке.

По данным Вильнюсского самоуправления, 7 декабря 2016 года было 4020 выданных и действующих лицензий на торговлю алкогольными напиткам в Вильнюсе. Всего были проверены 237 торговых точек.

Установлено, что в 168 случаях номер лицензии и дата ее выдачи не совпали с указанными в списке номером и датой выдачи. Только малая часть — 33 торговых точек — работали по неизменившейся лицензии.

Председатель Ассоциации независимых торговых предприятий Эймутис Раджвила уверяет, что для того, чтобы решить любую проблему, в первую очередь нужно ее правильно идентифицировать.

«Нельзя руководствоваться ложными данными. Те, кто предоставляет данные главам государства или другим учреждениям, должны чувствовать ответственность за достоверность этих данных, поскольку от содержания тех данных зависит содержание не только возможных решений, но и судьбы предприятий и людей», — утверждает Раджвила.

По его словам, концепция специализированных магазинов, которые хотят ввести литовские власти, полностью исключив продажу алкоголя в иных местах, может быть «смертельной» для мелких торговых предприятий.

«Многие магазины площадью 100 кв. м. или меньше после лишения права на торговлю алкоголем не могли бы выжить и работали бы в убыток. Среднюю теоритическую прибыль сменили бы убытки. Эти убытки подсчитаны, если убрать только продажу алкоголя. Но реально сократились бы и другие продажи, потому что часть торговли продуктами питания перешла бы в крупные торговые сети, у которых не было бы проблем с приобретением специализированных магазинов алкоголя», — уверяет председатель Ассоциации независимых торговых предприятий.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Алкоголизм и борьба с ним
Главное сегодня
NB!
11.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 11 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
11.01.17
Правительство может разрешить регистрацию граждан в апартаментах
МоскваРоссия Строительство жилья Общество
NB!
11.01.17
Испанские СМИ: «Путин подсадил Трампа на kompromat»
МадридИспания Выборы в США Политика
NB!
11.01.17
Госдума декриминализирует «шлепки»: авторитет и смена традиций
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
11.01.17
«Стабильность транзита газа из РФ через Украину будет зависеть от морозов»
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
11.01.17
Способны ли АЭС помочь Калининградской области
КалининградРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
11.01.17
Жулдыз Алматбаева«Борьба с терроризмом» за счет населения: о новой регистрации в Казахстане
АстанаКазахстан Миграция, гражданство, паспортизация Общество
NB!
11.01.17
В многоэтажке в Сочи сорвался лифт с детьми
СочиКраснодарский крайРоссия Происшествия в лифтах Происшествия
NB!
11.01.17
Около трети жителей России пострадали от действий кибермошенников — опрос
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Общество
NB!
11.01.17
Станислав ТарасовБлижний Восток: Обама и ЦРУ переводят стрелки друг на друга
МоскваРоссия Пропаганда США Политика
NB!
11.01.17
Станислав СтремидловскийГлава Мальтийского ордена вступил в борьбу с папой Франциском?
ВаллеттаМальта Главное о Ватикане Политика
NB!
11.01.17
Ярославская область на один день отказалась от абортов
ЯрославльРоссия Дискуссия о запрете абортов Общество
NB!
11.01.17
Вооружение ВКС РФ пополнится четырьмя ЗРС С-400 «Триумф»
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Техника
NB!
11.01.17
«Колись, воровка»: инвалид из Кургана жалуется на полицейские побои 
КурганРоссия Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов Происшествия
NB!
11.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 11 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
11.01.17
«Слишком длинный и какое Отечество?» — в ГД предложили подправить гимн РФ
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
11.01.17
В Госдуме предлагают наказывать «золотую молодежь» ссылкой
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
11.01.17
Максим ИсаевFP: Обвинения России – признак наивности и двойных стандартов США
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
11.01.17
Кандидат в госсекретари США Тиллерсон продаст свой пакет акций Яндекса
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
11.01.17
Яков Рудь«Революция достоинства»: украинцев превращают в людей «второго сорта»
КиевУкраина Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия Политика
NB!
11.01.17
Обама назвал свои главные успехи на посту главы США
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
11.01.17
МИД Польши: «Это Москва взорвала памятник убитым СС «Галичина» полякам»
ВаршаваПольша Украина и Польша Политика
ещё главное