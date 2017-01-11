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Правительство Грузии обсудит предложение «Газпрома»

Экономика
Министр энергетики Грузии назвал интересным предложение, озвученное российской компанией на встрече в Минске

Тбилиси, 11 Января 2017, 17:36 — REGNUM  Министр энергетики Грузии Каха Каладзе называет интересным то предложение, которое руководство компании «Газпром-экспорт» озвучило на состоявшейся 10 января в Минске очередной встрече.

Об этом Каха Каладзе заявил грузинским журналистам по возвращении из столицы Белоруссии в ночь на 11 января. Он отметил, что речь по-прежнему идет о переходе на денежную форму оплаты стоимости транзита газа по территории Грузии в Армению, но пояснил, что на этот раз позиции сторон в этом вопросе не были так далеки, как на прежних встречах.

«Газпром озвучил интересное предложение. Это окончательное предложение. Речь в основном шла о переходе на финансовое возмещение, но на предыдущих встречах наши позиции в этом вопросе были настолько далеки друг от друга, что обсуждать его не имело смысла. Сегодняшнее предложение интересное, и мы его обсудим», — заявил Каладзе.

Это предложение обсуждается на заседании правительства Грузии, которое началось в администрации правительства 11 января утром. Как заявил до начала заседания премьер-министр Георгий Квирикашвили, правительство обсудит предложение компании «Газпром-экспорт», после чего Каха Каладзе сообщит журналистам о принятом по данному вопросу решении.

Детали этого предложения пока не разглашаются. Ранее российская компания предлагала Грузии перейти на денежную форму оплаты транзита и вместо поставок Грузии 10% от объема транспортируемого в Армению газа намеревалась оплачивать стоимость этого объема. Грузинская сторона предпочитала оставить в силе прежние условия договора и получать 10% газа за транзит.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Грузии договорились с «Газпромом» по транзиту газа в Армению

Читайте развитие сюжета: Грузия согласилась на условия «Газпрома»

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