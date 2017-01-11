В Пензенской области охраняемые природные территории увеличат на 10500 га

В 2017 году в регионе планируется открыть особо охраняемые природные территории на общей площади 10500 га

Пенза, , 17:34 — REGNUM Пензенская область 11 января 2017 года вместе со всей страной отмечает 100-летие заповедной системы России, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Год столетия заповедного дела России, 2017, объявлен Годом особо охраняемых природных территорий и Годом экологии. Первый заповедник — Баргузинский — был организован ровно 100 лет назад, на стыке 1916 и 1917 годов — 11 января, отметили в министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

Согласно официальной информации, в настоящий момент ведется работа по созданию Дендропарка имени Н.А. Цуканова, на территории Сосновоборского района, площадь которого составит порядка 10 га. Проводится работа по увеличению Нижнеломовского заказника с 4,1 до 7,2 тыс. га на территории Наровчатского района. Ведется подготовка к образованию государственного природного зоологического заказника «Неверкинский», где также обитает редкий для области вид — сурок, а также ведется подготовка к работе по увеличению памятника природы «Ясеневая дубрава» со 100 до 500 га.

Напомним, на территории Пензенской области на юго-западе Приволжской возвышенности расположен государственный природный заповедник «Приволжская лесостепь», который является жемчужиной региона. Общая площадь заповедника составляет 8425,7 га, из них 7351 га покрыты лесом, 829 га заняты травянистыми экосистемами, 15 га — водными объектами, 178 га прочие земли (болота, пески, дороги, просеки).

Заповедник создан в 1989 году с целью сохранения и восстановления уникальных степей северного типа и типичных лесных экосистем лесостепной зоны Приволжской возвышенности. Заповедник является кластерным и состоит из 5 разобщенных участков, расположенных в 6 районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области находятся 78 памятников природы регионального значения, 6 государственных зоологических заказников. Общая площадь особо охраняемых природных территорий в области составляет 57,1 тыс. га.