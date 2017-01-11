Миллер: украинские ПХГ пустеют слишком быстро
Сильные холода заставляют Украину тратить больше газа
Москва, 11 Января 2017, 17:28 — REGNUM Глава «Газпрома» Алексей Миллер предупреждает, что Украина вышла на слишком высокие объемы отбора газа из подземных хранилищ. Слова Миллера передает сегодня, 11 января, телеканал RT.
«Украина вышла на очень высокие — более 80 млн кубометров в сутки — объёмы отбора газа из подземных хранилищ», — сказал Миллер. Он также напомнил, что перед нынешней зимой Украина заполнила свои подземные газовые хранилища на рекордно низкий уровень. На такую меру Киев вынужден был пойти из-за отсутствия средств.
Увеличение отбора газа из подземных хранилищ связано с резким похолоданием на Украине.
Ранее компания «Укртрансгаз» заявила, что Украине пришлось увеличить объёмы отбора газа из ПХГ в связи с резким похолоданием.
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